Курящие люди хуже распознают враньё и плохо концентрируются

Исследователи проанализировали реакцию людей на стресс, вызванный умственным напряжением, и пришли к выводу, что курильщики справляются с задачами на внимание хуже.

Курение нарушает связь между мозгом и телом, из-за которого организму становится сложнее правильно реагировать на стресс, справляться с задачами, требующими внимания и памяти, и распознавать обман. К таким выводам пришла группа учёных из НИУ «Высшей школы экономики» и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Учёные провели эксперимент среди 70 человек с разными параметрами здоровья, пагубными привычками, хроническими заболеваниями, в том числе депрессией и тревогой. Участники выполняли разные задания на память и концентрацию: они должны были запомнить цвет и расположение воздушных шаров и определить, изменилось ли оно на следующей картинке. С каждым новым уровнем задания усложнялись, а ответ испытуемым сообщали сразу. При этом в середине эксперимента участников ждал обман – даже если задачу они выполняли правильно, им сообщали об ошибке.

«Изменение размеров зрачка напрямую говорит о том, как человек адаптируется к стрессовой ситуации: когда он расслабляется, когда мобилизуется. Благодаря технологиям мы смогли обработать весь объем данных и выявить закономерности, которые вручную обнаружить было бы невозможно».

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Во время выполнения тестов за участниками пристально следили: в первую очередь учёные измеряли зрачки испытуемым (во время умственного напряжения они расширяются) и параметры реакции тела – частоту сердечных сокращений, дыхание, электрическую проводимость кожи с помощью полиграфа и т.д. Количество ошибок и скорость выполнения заданий тоже считали, а в конце эксперимента исследователи также оценивали уровень самооценки участников.

С помощью алгоритмов машинного обучения участников разделили на две группы на основании реакций их зрачков при усложнении заданий – а потом проанализировали, чем же всё-таки они отличались друг от друга. Выводы оказались удивительными: курящие люди и те, кто был склонен к дневной сонливости, не реагировали на стресс так же остро, как другие; отличалось и поведение их сердца и глаз. Они быстрее отвечали на вопросы, но чаще ошибались и в результате имели более низкую самооценку, связанную с выполнением заданий.

Учёные предполагают, что подобные результаты связаны с воздействием никотина на организм: вещество нарушает работы рецепторов ацетилхолина, которые влияют на наше дыхание, реакцию зрачков, помогают управлять мышцами, обрабатывать информацию и выполнять другие важные когнитивные функции. Из-за курения человек чувствует себя более расслабленно, но это чувство обманчиво – связь между мозгом и телом нарушается, рецепторы перестают работать правильно, и внимание человека теряется. При этом дневную сонливость также связали с негативным воздействием никотина на эти рецепторы.

«Для внимания нам не нужна расслабленность и спокойствие, наоборот, нам нужен оптимальный стресс и тонус», – поясняет Евгения Альшанская, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Frontiers in Neuroscience.

По словам Альшанской, исследователи стали первыми, кто использовал «метод динамической пупиллометрии – то есть измерения зрачка, для одновременного анализа огромного числа параметров тела и мозга, а также психологических факторов».

Результаты работы были представлены на конференции DSC Europe 24.