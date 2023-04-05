Кусок агата из лондонского музея оказался яйцом динозавра

Возраст яйца составляет около 60 миллионов лет.

Необычный сферический агат, который с конца XIX века хранился в одном из музеев Лондона, оказался яйцом динозавра возрастом около 60 миллионов лет — к такому выводу пришла команда ученых. Округлый агат попал в лондонский музей в конце 1880-х годов — его доставили из центральной Индии. Почти идеально круглая форма камня привлекла внимание специалистов: они решили исследовать его при помощи компьютерной томографии.

Как выяснилось, на деле агат является яйцом титаназовра — огромного доисторического ящера, длина которого превышала 35 метров, а высота — восемь метров. Яйцо попало в район извержения вулкана, а затем было покрыто лавой. На протяжении следующих веков из яичной скорлупы постепенно вымывались силикаты, на месте которых образовывался агат.

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«Этот экземпляр является отличным примером того, почему музейные коллекции так важны. Только сейчас мы признали, что этот образец особенный — агат заполнил эту сферическую структуру, которая оказалась яйцом динозавра», — пояснил куратор отдела минералогии лондонского Музея естественной истории Робин Хансен.

Похожую находку несколько месяцев назад совершили палеонтологи в Китае – они обнаружили окаменелые яйца неизвестных науке динозавров, заполненные кристаллами кальцита. А ещё почитайте, какпалеонтологи впервые обнаружили у динозавра пупок.