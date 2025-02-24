Кузнечики научились менять размеры из-за изменений климата

Забытая коллекция из 13,000 экземпляров насекомых помогла исследователям отследить эволюцию кузнечиков.

Исследователи давно поняли, что изменение климата ведёт к настоящему «апокалипсису» среди насекомых и резкому сокращению их численности. Из-за того, что насекомые являются холоднокровными, они очень чувствительны к изменениям окружающей среды, а их рост зависит от внешних температур.

Долго предполагалось, что реагируя не тепловой стресс, многие насекомые будут уменьшаться в размерах, но исторический анализ показал - кузнечики ведут себя гораздо хитрее, подстраиваясь в размерах под меняющийся климат.

Исследователи изучили масштабную коллекцию из 13,000 экземпляров кузнечиков, собранных биологом Гордоном Александром в течение трех летних сезонов между 1958 и 1960 годами в штате Колорадо, США. После смерти ученого коллекция была передана в дар Музею Колорадского университета в Боулдере.

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В начале 2000-х на неё наткнулся другой научный сотрудник Сезар Нуфио. Он решил пополнить коллекцию ещё 17,000 образцами кузнечиков и вместе с коллегами проанализировать как их размеры менялись в течение последних 65 лет. Ученые сосредоточились на шести видах кузнечиков из инфраотряда Acrididae.

Результаты исследования оказались довольно любопытными: некоторые виды кузнечиков, которые проводят зиму в молодом состоянии и созревают к маю, с годами увеличились в размерах. Для них ранняя весна стала благодатью, принеся с собой свежую растительность, а значит и больший потенциал к росту.

Напротив, виды которые вылуплялись из яиц, отложенных осенью, с десятилетиями уменьшились в размерах. А вот хуже всего пришлось особям, которые появились на свет в конце августа: из-за повышения температур погода в штате в этот период особенно жаркая, а растительность вокруг угнетена, что плохо сказывается на пропитании насекомых.

Подобные исследования помогают ученым понять, какие кузнечики в итоге смогут лучше приспособиться к изменениям климата, а какие исчезнут вовсе.