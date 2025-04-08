Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают

Результаты научных исследований показали беспрецедентную скорость таяния ледников юго-западной части Шпицбергена. В последние пять лет они ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 метра, подсчитали ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Архипелаг Шпицберген находится в эпицентре современного изменения климата. По данным палеогеографических исследований подобное современному сокращение площади ледников Шпицбергена последний раз случалось около 4 000 тысяч лет назад, когда была уже построена пирамида Хеопса и на планете ещё жили последние мамонты.

«Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы, наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях поселка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 метров, может полностью исчезнуть через тридцать лет. Буквально на наших глазах», — рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, к.г.н. Антон Терехов.

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Наблюдаемое отступление ледников Шпицбергена имеет принципиальное значение для арктических экосистем, поскольку этот процесс определяет объем пресноводного стока, влияет на режим рек, динамику многолетней мерзлоты и сток питательных и взвешенных веществ в акватории заливов.





Современные методы исследований – георадиолокация и термометрия в глубоких скважинах помогли установить, что не только объем и площадь ледников Шпицбергена сокращаются, но изменяется гидротермическая структура ледников, особенности их пульсации и движения.





В 20-м веке темпы повышения температуры воздуха на Шпицбергене в несколько раз превышают среднемировые. Ученые ААНИИ проводят исследования ледников Шпицбергена уже два десятка лет, и продолжая дело гляциологов еще советского периода, чья программа работ была прервана в середине 1980-х годов. Каждый год ученые определяют, насколько ледники изменились в размерах, объеме и массе.