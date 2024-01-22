Ледниковый щит Гренландии теряет лед гораздо быстрее, чем мы думали

Еще один признак изменения климата.

Ледниковый щит Гренландии потерял на 20 процентов больше льда, чем считалось ранее. Об этом предупреждают ученые в новом исследовании, в котором использовались спутниковые снимки для отслеживания отступления ледников за последние четыре десятилетия.

Предыдущие исследования показывали, что за последние два десятилетия с поверхности ледникового щита Гренландии было потеряно около 5000 гигатонн льда. Этот процесс играет основную роль в повышении уровня моря.

В новом исследовании ученые из Соединенных Штатов собрали около 240 000 спутниковых изображений конечных положений ледников – там, где ледники встречаются с океаном – с 1985 по 2022 год.

«Почти каждый ледник в Гренландии истончился или отступил за последние несколько десятилетий. На самом деле исключений нет, и это всё происходит везде и сразу», – Чад Грин, ведущий автор исследования из Лаборатории реактивного движения NASA.

Исследователи обнаружили, что более 1000 гигатонн (1 гигатонна = 1 миллиард тонн) растаявшего льда по краям Гренландии не были учтены в исследованиях за последние четыре десятилетия. Это примерно 20 процентов от общего количества по прежнем оценкам.

Поскольку лед по краям острова уже находится в воде, авторы исследования подчеркнули, что это оказало бы «минимальное» прямое влияние на повышение уровня моря. Но это может предвещать дальнейшее общее таяние льда, что позволит ледникам легче соскользнуть в море.

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По оценкам исследователей, таяние огромного ледникового щита Гренландии – второго по величине в мире после Антарктиды – способствовало более чем 20 процентам наблюдаемого повышения уровня моря с 2002 года.

Ученые напоминают, что Арктика нагревается примерно в четыре раз быстрее, чем остальная часть планеты. Кроме того, в 2023 году этот регион пережил самое теплое лето в истории, что стало результатом ускорения антропогенного изменения климата.

Совсем недавно Russian Traveler писал о том, как предприниматели в Гренландии решили, что ледники должны приносить прибыль – и начали экспортировать нетронутый лёд возрастом около ста тысяч лет в ОАЭ. И не для научных целей, а в качестве ингредиента для коктейлей.