Леонардо да Винчи на 100 лет опередил Ньютона с законом всемирного тяготения

Неожиданное открытие сделали ученые Калифорнийского технологического института.

Группа ученых из Массачусетского технологического института (США) выяснила, что Леонардо да Винчи проводил эксперименты, доказывающие закон всемирного тяготения. Он делал это задолго до появления работ на эту тему у Галилео Галилея и Исаака Ньютона. Такое открытие специалисты сделали, изучив записную книжку художника и инженера.

Как оказалось, в ней содержались описания экспериментов, показывающих, что Да Винчи понимал влияние гравитации на падающие предметы. Кроме того, он рассчитал ускорение свободного падения с точностью около 97% от современного значения. К примеру, в записях художника описан эксперимент, в рамках которого кувшин с водой или гранулированным материалом перемещали по прямой траектории параллельно земле. При этом его содержимое выливалось или высыпалось.

Фото: Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Реклама

Да Винчи отметил, что материал ускорялся, а не падал с постоянной скоростью. Авторы открытия надеются, что их исследование поможет «осветить связь между наукой и искусством», а также стимулирует дальнейшие междисциплинарные исследования.

Ранее сообщалось, что ученые из Северо-Западного университета США решили в который раз применить искусственный интеллект для того, чтобы проникнуть в тайны живописи. При помощи системы искусственного интеллекта они проанализировали около 800 000 работ, созданных 2128 художниками разных эпох по всему миру. В их числе были и произведения Винсента Ван Гога. Эта работа помогла вывести универсальную формулу успеха, которая, по мнению ученых, применима во всех областях творчества