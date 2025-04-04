Летучие мыши могут распознать обман

Рукокрылые оказались существами с хорошо развитыми навыками познания (и определения лжи).

Летучих мышей оказалось не так-то просто обмануть! Исследователи из Лаборатории поведенческой экологии и биоакустики Музея естественной истории в Берлине решили проверить, смогут ли небольшие двулинейные мешкокрылы (Saccopteryx bilineata) из Панамы узнать своих сородичей по их боевому кличу.

Представители летучих мышей прибегают к звонкой вокализации, когда их ловят — так они пытаются напугать врага и предупредить других мышей поблизости об опасности. Сородичи, в свою очередь, могут откликнуться на этот зов и прийти пойманной особи на помощь. Ну, а дальше либо отвлечь нападавшего от своего товарища, либо даже напасть на злодея — и, если получится, вытащить друга из беды!

Исследование показало, что двулинейные мешкокрылы вполне успешно определяют своих сородичей по их голосовым сигналам. Более того, ученые воспроизвели записанные крики некоторых летучих мышей, когда они были прямо на глазах у своих товарищей и в моменты отсутствия в их поле видимости.

Примечательно, но мешкокрылы обратили внимание только на сигналы бедствия летучих мышей, которых не было рядом. Если же они видели своих друзей в целостности и сохранности, то полностью игнорировали запись их криков. Как если бы ваш друг стоял рядом и устраивал истерику на пустом месте, то вы бы могли только взглянуть на своего приятеля и понять, что всё с ним в порядке, и он просто драматизирует.

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«Изучение социальной коммуникации у диких летучих мышей часто выявляет удивительные способности, которые летучие мыши могут скрывать в условиях неволи», – сказала ведущий автор исследования о летучих мышах Мирьям Кнёрншильд.

«Поэтому мы считаем, что крайне важно изучать поведение в дикой природе, когда это возможно».

Работа ученых доказала, что летучие мыши хорошо определяют, когда их обманывают: они могут оценить ситуацию, соотнося зрительную и слуховую информацию, и отвергнуть противоречия и неправдоподобнее сценарии. В животном мире это является важным признаком развитых познавательных способностей. Исследование стало первым случаем доказательства подобной степени познания у летучих мышей.