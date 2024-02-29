Лошади могут учуять ваш страх

Лошади (как и собаки) оказались способны различать эмоции человека по запаху. К таким выводам пришли ученые из Турского университета во Франции.

Лошади способны чувствовать эмоции человека по его запаху — к такому выводу пришли ученые из Турского университета (Франция). Они выяснили это по итогам эксперимента, в ходе которого лошадям давали нюхать пробы пота людей, испытавших разные эмоции после просмотра фильмов. Реакции лошадей на пробы была разной.

К примеру, чуя запах страха, лошади вдыхали его обеими ноздрями и уделяли ему больше внимания. Специалисты предположили, что за такой реакцией стоят так называемые хемосигналы — химические вещества, способные влиять на поведение других существ. Аналогичные исследования ранее показали схожие реакции у собак.

Между тем на данный момент пока не ясно, понимают ли животные связь между запахами и эмоциями. Однако сам факт распознавания различий в запахах эмоций указывает на необходимость продолжения исследований в этой области.

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Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что запах младенцев может влиять на уровень агрессии у людей.