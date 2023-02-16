Из-за чего живого человека могут признать мертвым?

К счастью, это случается крайне редко.

Недавно сотрудники похоронного бюро обнаружили, что 82-летняя женщина, которую объявили мертвой в доме престарелых в Нью-Йорке, на самом деле жива. Этот инцидент произошел вскоре после аналогичного случая в Айове, когда медсестра объявила 66-летнюю женщину с деменцией мертвой, но позже ее обнаружили задыхающейся в мешке для трупа, который уже застегнули сотрудники похоронного бюро.

К счастью, такие случаи очень редки. Но это не значит, что мы перестанем бояться того, что нас ошибочно признают мертвыми. Страх быть похороненным заживо — одна из самых древних фобий человечества. Известно, что от нее страдали писатели Николай Гоголь и Эдгар Аллан По.

Раньше у моряков был обычай: при пошиве брезентового савана для умершего моряка последний стежок делался через пазухи носа покойного. Считалось, что введение иглы в нос является достаточно мощным стимулом, чтобы разбудить любого моряка, если он вдруг на самом деле был жив.

В наши дни смерть констатируют гораздо менее жестоким образом. Казалось бы, что в этом сложного? Отсутствие сердцебиения и дыхания на протяжении какого-то времени, наличие расширенных зрачков и отсутствие реакции на какие-либо раздражители должны означать, что человек умер. Это знают примерно все, и врачи особенно.

Но известны случаи, когда таким образом фиксировали смерть человека, а впоследствии пациент подавал признаки жизни.

«На протяжении многих лет я видел, как это происходит. Однажды в больнице коллега констатировал смерть пожилой женщины, но вскоре она снова начала дышать, и ее пульс ненадолго восстановился», – Стивен Хьюз, старший преподаватель медицины в Университете Anglia Ruskin.

В другом известном случае женщина, как казалось, умерла от передозировки барбитуратами, прописанными ей от эпилепсии. Ее осмотрел врач общей практики, который и констатировал смерть. Но по прибытии в морг было замечено, что одна из ног «покойной» подергивается. Хьюз рассказывает, что это вызвало довольно неловкое смущение, и припоминает, что женщина в итоге выздоровела.

Невыполнение должным образом процедуры подтверждения смерти объясняет некоторые случаи, когда людей ошибочно объявляли мертвыми. Беглый осмотр может легко привести к тому, что вы не услышите определенные тоны сердца и не заметите поверхностное, редкое дыхание. Однако некоторые лекарства, принимаемые пациентами, могут усложнить задачу констатации смерти.

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«Считается, что седативные препараты каким-то образом защищают мозг от повреждений, и это используется при анестезии при серьезных хирургических вмешательствах, особенно если необходимо на время остановить кровообращение», – Стивен Хьюз.

Врач добавил, что передозировка седативных средств снижает реакцию и угнетает дыхание и кровообращение, создавая видимость мертвого тела, но при этом защищая мозг от гипоксии (кислородного голодания). Позже, когда вещество выводится из организма, человек может проснуться.

Диазепам (торговая марка Valium) и алпразолам (торговая марка Xanax) иногда являются причинами того, что людей ошибочно объявляют мертвыми.

Некоторые токсины могут иметь аналогичный эффект. Например, жрецы культа вуду, называемые бокорами, давали своим жертвам порошки, чтобы они казались мертвыми. Эти порошки могли содержать небольшие дозы тетродотоксина из рыбы фугу, чтобы парализовать выбранную жертву, которую затем предположительно похищали перед захоронением и порабощали.

Погружение в холодную воду тоже может создать иллюзию смерти из-за замедления сердечного ритма. Выживание после значительного периода времени в воде хорошо задокументировано. В неотложной медицине давно учат, что утонувшего пациента нельзя признавать мертвым, пока его должным образом не согреют. Сообщалось о хорошем неврологическом восстановлении после периодов погружения в холодную воду до 70 минут!

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Обморок также может ввести в заблуждение лечащего врача. Активация блуждающего нерва (самый длинный черепной нерв в организме) происходит при обмороке, замедлении работы сердца и снижении артериального давления.

Это может объяснить очень печальный случай, о котором сообщили в Гондурасе. Беременную женщину признали мертвой, когда она услышала стрельбу в своем районе. Считалось, что она умерла от шока. Очевидцы сообщают, что слышали крик из могилы на следующий день после ее похорон. Вполне возможно, что она проснулась после продолжительного обморока.

Похоже, что многие случаи происходят за пределами Европы. Это может объясняться географическими различиями в процедуре медицинского подтверждения смерти. Возможно, ошибки возникают, когда люди с меньшей вероятностью могут позволить себе расходы на врача.

В любом случае, заключает врач, такие происшествия крайне редки, хоть и привлекают всеобщее внимание со СМИ во главе.