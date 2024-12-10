Лёд может исчезнуть из Арктики уже через три года

Это один из самых пессимистичных сценариев развития событий – но даже если это и произойдет, то лишь временно.

Учёные продолжают исследовать климатические колебания и скорость таяния льдов в Северном Ледовитом океане. Если площадь ледяного покрова Арктики снизится до миллиона квадратных километров, этот показатель посчитают критическим – в этом случае регион можно будет назвать «свободным ото льда». В новом исследовании учёные предполагают, что такой день может настать уже в 2027 году.

Стоит отметить, что подобный зловещий прогноз был получен исследователями только в девяти самых пессимистичных симуляциях (а всего они провели 366, основываясь на 11 климатических моделях). Вероятность того, что первый день «безо льда» в Северном Ледовитом океане настанет уже через 3-6 лет, не так высока – это может произойти только в случае нескольких очень теплых сезонов подряд, поясняют исследователи.

К сожалению, все симуляции предсказали, что из-за непоправимых изменений климата подобный день всё равно рано или поздно настанет. Если постараться обойтись без пессимизма, то скорее всего это произойдет где-то в 2030-х годах. Уровень льда в Арктике, пусть и временно, в этот момент достигнет критического предела независимо от того, сократят ли люди уровень выброса парниковых газов или нет (хотя отсрочить такой день всё же важно).

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Морские льды и снега присутствуют в Северном Ледовитом океане круглый год, но из-за глобального потепления их таяние продвигается со скоростью более 12% каждые десять лет. С 1979 по 1992 год площадь морского льда и снега на Северном Ледовитом океане простиралась на 6,85 миллиона квадратных километров, а в этом году упала до 4,28 миллиона квадратных километров.

Даже один день «безо льда», когда площадь покрова упадёт до предельных значений, значительно повлияет на регулирование океанических течений и нагревание нашей планеты: ведь таяние льдов обнажает тёмные воды океана, которые поглощают больше солнечных лучей, а значит, Земля нагревается быстрее.