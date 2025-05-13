«Любимая лошадь»: трогательная находка на кладбище боевых коней Римской империи

Животные принадлежали части римского кавалерийского подразделения, но одно из них похоронили с особыми почестями.

Археологи в Германии наткнулись на редкое кладбище боевых коней, на которых всадники патрулировали границу Римской империи примерно с 100 по 150 гг. нашей эры. Для исследователей подобная массовая находка стала настоящим сюрпризом.

Во время раскопок в районе Бад-Каннштатт в Штутгарте археологам удалось обнаружить скелеты около сотни коней. Все они относились к римскому кавалерийскому подразделению Ala. Павших жеребцов хоронили в неглубоких ямах недалеко от форта кавалерии, уложив их на бок с согнутыми или прямыми ногами. Обнаруженные кони, скорее всего, погибли в разное время и от разных причин: болезней и травм. Некоторые из них наверняка были умерщвлены, когда потеряли способность выполнять свои боевые функции, предположили исследователи.

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Захоронение «любимой лошади» Фото: State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council/ArchaeoBW/ Live Science

Интересно, что одно из захоронений было особенным: лошадь похоронили вместе с двумя кувшинами и небольшой масляной лампой, которую заботливо уложили в сгибе одной из её передних ног. Подобный погребальный инвентарь ранее обнаруживали лишь в человеческих захоронениях времен римской эпохи. Это может говорить о том, что владелец относился к своему боевому товарищу с особой теплотой.

А вот к человеку, чьи останки на удивление были обнаружены среди лошадиных, явно относились с меньшим уважением. Положение тела мужчины и пренебрежение к его похоронам говорит о том, что он мог быть чужаком или рискнул чем-то прогневать местных военных. «Человеческое» кладбище находилось менее чем в километре от места захоронения коней, но по неизвестным нам причинам римляне предпочли поступить с телом мужчины столь неуважительным образом.