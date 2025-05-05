Любимая музыка помогает снижать боль и побеждать болезни

Исследования показали, что прослушивание любимых треков активирует опиоидную систему мозга, которая отвечает за получение удовольствий.

Приятная сердцу музыка может быть настоящим лекарством – к такому заключению пришли сразу несколько исследовательских групп.

Доцент Техасского университета в Арлингтоне Ронда Уайнегар вдохновилась примером легенды кантри-музыки Глена Кэмпбелла. Музыкант быстро угасал от болезни Альцгеймера и даже уже не узнавал своих близких, но во время своего последнего тура взорвал сцену исполнением своих хитов – все сложные аккорды и тексты песен музыкант помнил прекрасно.

Уайнегар, практикующая медсестра в области неврологии, пояснила в новом исследовании, что музыка может действовать как лекарство, замедляя нейродегенерацию при таких состояниях, как болезнь Альцгеймера.

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Любимая музыка может не просто укреплять неврологические функции, но и успокаивать пациентов, снижая их уровень тревожности при невозможности выразить свои чувства словами – например, посредством пения. Уайнегар также доказала, что музыкальная терапия может быть полезна для людей с болезнью Паркинсона, помогая пациентам улучшить ритма ходьбы и контроль за движениями. Исследование также показало, что активная музыкальная терапия через пение и игру на инструментах помогает пациентам, перенесшим инсульт, восстановить языковые навыки. Но даже просто пассивное слушание музыки уменьшает артериальное давление и регулирует частоту сердечных сокращений.

Другая работа исследователей из Финляндии заключила, что во время прослушивания любимых треков в мозгу активируется опиоидная система, которая отвечает за получение удовольствий от еды и социальных связей. Причем чем больше у человека опиоидных рецепторов, тем сильнее он реагирует на любимую музыку (при этом у каждого она своя, идеального жанра для «лечения» просто не существует).

Музыка не является необходимым фактором для выживания, но её влияние на эту систему оказалось огромно. Именно опиоидная система участвует в облегчении боли, поэтому любимую музыку можно по-настоящему считать «обезболивающим» средством.