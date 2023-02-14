И смерть не разлучит нас: древнюю пару захоронили в объятиях друг друга

Влюбленные были похоронены 1500 лет назад.

В июне 2020 года китайские археологи обнаружили необычное двойное захоронение в провинции Шаньси. Оно находилось на древнем кладбище, о существовании которого стало известно во время проведения плановых строительных работ. Здесь покоились люди из племени Сяньби: кочевники, ассимилировавшиеся в китайскую культуру Хань. Время захоронения относится к династии Северная Вэй (386-534 гг. н.э.).

Совместные захоронения для Китая – не редкость, и довольно часто в одной могиле лежат мужчины и женщины. Однако новая находка уникальна: скелеты переплетены друг с другом – будто люди умерли, обнимая друг друга. Это первый подобный археологический пример в стране, и ученые решили не разделять покойных. Частично раскопанная могила после соответствующей обработки будет выставлена в музее.

Фото: Qian Wang/International Journal of Osteoarchaeology

Но даже поверхностное изучение захоронения позволило много узнать об этой паре. Мужчина имел рост 161,5 сантиметра. У него было несколько травм, в том числе сломанная правая рука, на которой также отсутствовал палец. На правой ноге у него развился остеофит (заболевание, которое в народе называют «шпорой»). Он умер в возрасте от 29 до 35 лет.

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Фото: Qian Wang/International Journal of Osteoarchaeology

Женщина, напротив, на момент смерти была здорова, если не считать кариес и другие проблемы с зубами. Ее рост составлял около 157,1 см; скорее всего, она умерла в возрасте от 35 до 40 лет. На безымянном пальце она носила кольцо – для того времени это необычно и могло объясняться влиянием обычаев регионов Шелкового пути и уже начавшейся ассимиляцией народа Сяньби.

Фото: Qian Wang/International Journal of Osteoarchaeology

Ученые не смогли объяснить, как эта пара оказалась в одной могиле. Вряд ли влюбленные умерли одновременно от насилия, болезни или отравления: никаких доказательств в пользу этого нет. Возможно, муж умер первым, а женщина пожертвовала собой, чтобы их можно было похоронить вместе. Чуть менее вероятной кажется гипотеза о том, что женщина умерла первой, а муж принес себя в жертву.

В любом случае тот, кто их похоронил, сделал это с осторожностью и уважением. Тело мужчины было выгнуто в сторону подруги, его левая рука лежала под ее телом, а правой он обнимал ее за талию. Тело женщины было помещено «в положение для объятий» с головой, повернутой вниз, то есть ее лицо лежало на его плече. Ее руки ответно обнимают партнера.

При жизни этих людей, в первом тысячелетии, было принято свободно выражать свои чувства. К тому времени даже относится множество любовных историй и записей, в том числе вымышленных, о тех, кто расстался с жизнью из-за любви. Более того: ведущий исследователь Цянь Ван из Техасского колледжа поясняет, что самоубийство из-за отношений с несчастливым концом было «принято, если даже не поощрялось». И хотя обстоятельства, которые привели к данному совместному погребению, остаются загадкой – это захоронение является «уникальным проявлением человеческих эмоций, предлагающим редкий взгляд на любовь, жизнь, смерть и загробный мир».