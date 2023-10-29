Люди больше заботятся о своих собаках, чем о кошках

Ученые оценили эмоциональную связь людей и их питомцев.

Согласно новому исследованию, владельцы домашних животных менее эмоционально привязаны к кошкам и менее готовы финансировать уход за ними, чем за собаками. Ученые считают, что это может быть связано с поведением кошек, которые воспринимаются как менее заботящиеся существа и, соответственно, требующих меньше заботы.

Но эти исследования часто проводятся на нерепрезентативных выборках и не учитывают возможные культурные различия в отношении к домашним животным, говорит ведущий автор исследования Питер Сандё из Копенгагенского университета.

«Мы и другие исследователи обнаружили, что люди готовы тратить гораздо меньше на своих кошек, чем на собак. Мы хотели выяснить, смогут ли кошки в конечном итоге получить такой же высокий статус, как сегодня собаки», – Питер Сандё.

Ученые наняли исследовательскую компанию для набора репрезентативной выборки взрослых владельцев домашних животных из трех стран: Дании, Австрии и Великобритании. Эти три страны Западной и Центральной Европы во многом схожи, но все они урбанизировались в разные моменты истории.

Ученые предположили, что более далекая история сельских животных среди населения в целом является культурным фактором, который может повлиять на отношение общества к домашним животным сегодня.

Окончательная выборка владельцев домашних животных, составленная учеными, состояла из 2117 человек, у которых были либо собаки, либо кошки: 844 владельца собак, 872 владельца кошек и 401 владелец, у которого были и собаки, и кошки. Этим респондентам было предложено ответить на вопросы, направленные на понимание множества различных аспектов ухода за питомцами.

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Эти вопросы включали шкалу привязанности Лексингтона к домашним животным, которая направлена на понимание эмоциональной привязанности владельцев, а также вопросы о том, сколько они вкладывают в ветеринарную помощь. Ученые обнаружили, что во всех странах и по всем показателям люди больше заботятся о своих собаках, чем о кошках.

Однако между странами существовали различия в подходах. В Великобритании предпочтение собакам было незначительным, в Австрии предпочтение было более выраженным, а в Дании оно было очень выраженным.

«Хотя во всех странах люди больше заботятся о своих собаках, чем о кошках, степень различий сильно различается между странами. Поэтому то, что люди заботятся о своих кошках гораздо меньше, чем о собаках, похоже, не является универсальным явлением. Мы предполагаем, что разница, вероятно, зависит от культурных факторов, в том числе от того, проводят ли животные много времени со своими владельцами», – Питер Сандё.

Эта картина повторилась и в отношении других показателей. Разница между эмоциональной привязанностью владельцев собак и кошек была больше в Дании, чем в других странах, и датские владельцы гораздо реже покупали страховку для своих кошек, чем для своих собак. Разница в готовности платить за лечение снова была намного больше в Дании.

Это может быть связано с более недавним, более сельскохозяйственным прошлым, когда большинство животных содержались на большем расстоянии, а собаки гораздо теснее работали с людьми, чем кошки.