Люди оседлали лошадей уже 5000 лет назад

Ученые поняли это, тщательно изучив скелеты наездников.
Согласно анализу износа костей представителей культуры, живших в евразийской степи между 3021 и 2501 годами до нашей эры, люди оседлали лошадей примерно пять тысяч лет назад. Это важная веха в истории человеческого развития, поскольку появление верховой езды резко изменило скорость и расстояние, с которыми наш вид начал перемещаться по миру.
«Похоже, что верховая езда возникла вскоре после предполагаемого одомашнивания лошадей в западно-евразийских степях в четвертом тысячелетии до нашей эры», – Фолькер Хейд, археолог из Университета в Хельсинки.
Найти доказательства верховой езды в древних культурах может быть немного сложнее, чем мы представляем. Древние греки и египтяне изображали всадников на лошадях, но эти записи относились к более позднему периоду, чем в новых свидетельствах ученых.
В своем исследовании ученые тщательно изучили 217 скелетов из 39 курганов в западно-евразийских степях и обнаружили, что пять человек, покоящихся в этих местах, вероятно, были наездниками.
Исследователи разработали шесть наборов критериев, которые в совокупности можно рассматривать как свидетельство верховой езды. К ним относятся паттерны стресса в местах прикрепления мышц таза и бедренной кости, специфические изменения формы тазобедренных суставов, следы, вызванные давлением тазобедренного сустава на головку бедренной кости, форма и диаметр диафиза бедренной кости, износ позвонков, вызванный многократным ударным сдавливанием; и любая травма, связанная с падением, ударом или укусом лошади.
«Такие случаи не могут служить основаниями для твердого вывода, но в неолитических могильниках этой эпохи в степях останки лошадей иногда помещали в человеческие могилы вместе с захоронениями крупного рогатого скота и овец, а каменные булавы вырезали в форме лошадиных голов. Нам нужно применить этот метод к еще более старым коллекциям», – заключает соавтор исследования Дэвид Энтони из Колледжа Хартвик.
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