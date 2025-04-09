Освещение влияет на то, как мы принимаем решения

Изучив несколько лет назад взаимосвязь яркого света и эмоционального состояния людей, ученые пришли к выводу, что освещение напрямую влияет на принятие человеком того или иного решения.

Считается (и ряд ученых поддерживает эту идею), что во время солнечных дней люди более оптимистичны, а в хмурые и темные дни они склонны к депрессии. Однако научная группа из Канады и США, проводившая исследование, обратила внимание на тот факт, что в конце весны и летом – то есть, в яркие солнечные дни – число самоубийств не снижается. Тогда они подошли к вопросу с другой стороны, предположив, что свет действительно влияет на психику, но иначе: усиливая любые имеющиеся эмоции.

Было проведено шесть экспериментов. От участников требовалось дать оценку разным вещам: пряным куриным крылышкам, агрессивности вымышленного персонажа, привлекательности других людей, словам и фразам. Каждый раз вопрос задавался при различных условиях освещения.

Как оказалось, чем ярче была освещена комната, тем более агрессивными воспринимались действия вымышленного персонажа, женщины казались привлекательнее, и заметно увеличивалась тяга к острым куриным крылышкам. От приятных слов участники эксперимента при ярком свете чувствовали себя лучше, а враждебность воспринималась более обидно.

Таким образом было установлено, что при ярком свете эмоции обостряются.

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Между тем, большинство важных решений, например, на деловых переговорах, люди принимают именно в хорошо освещенных помещениях. Ученые предупредили, что в таком случае могут приниматься необдуманные, губительные для бизнеса решения. С другой стороны, яркий свет «работает» на пользу торговле, стимулируя покупательную способность.