Люди стали чаще спасаться при сходах горных лавин

Специалисты связывают прогресс с улучшением подготовки и новыми технологиями.

Реклама

Международная команда ученых из Италии и Швейцарии провела исследование случаев выживания людей, попавших в горные лавины, в период с 1981 по 2020 годы. Они отметили увеличение количества ситуаций, когда людям удавалось спастись из снежных ловушек. Обычно большинство людей, попавших под лавину, получают серьезные травмы, умирают от удушья или переохлаждения до приезда спасателей.

Ученые изучили информацию о людях, переживших лавины в Швейцарии. За последние четыре десятилетия около семи тысяч человек попали в лавины в Швейцарских Альпах, причем 1643 человека были полностью покрыты снегом. Соавтор исследования, доктор Герман Брюггер из Института неотложной горной медицины в итальянском городе Больцано, сообщил, что шансы на выживание тех, кто остался на поверхности или был частично покрыт снегом, превышали 90%.

Однако, если голова и грудь находились под снегом, вероятность выжить снижалась до 53%. С 1990 года количество выживших после лавин в Швейцарии увеличилось с 43,5 до 53,4%, что соответствовало спасению дополнительно десяти человек из каждых 100 пострадавших. Этот прогресс связан с улучшением подготовки к лавинной безопасности среди любителей активного отдыха и использованием новых технологий, помогающих спасателям быстро находить жертв лавин.

Такие технологии включают цифровые передатчики, сообщающие о местонахождении выжившего, и специальные отражатели, которые можно обнаружить с помощью портативных устройств или с воздуха.

Ранее сообщалось, что в Хакасии лыжник едва не погиб при сходе лавины: он выехал на снежный надув и вместе с ним полетел вниз.