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#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Люди в Европе использовали каменные наконечники для стрел еще 54000 лет назад

Фото: Laure Metz

Исследователи предполагают, что эта технология дала людям преимущество перед неандертальцами.

Согласно новому исследованию, древние люди изготавливали луки и стрелы в Европе еще 54 000 лет назад, подтверждая идею о том, что это оружие сыграло важную роль в распространении людей раннего Нового времени по всему континенту.

Наконечники обнаружили на территории нынешней южной Франции, и их возраст в четыре с половиной раза превышает возраст предыдущих находок – 12000-летних артефактов, найденных в Северной Европе.

Исследователи считают, что самые большие из них использовались на копьях, а маленькие использовались в качестве наконечников для стрел. Между тем, нет никаких доказательств того, что неандертальцы когда-либо использовали луки и стрелы, хотя они, похоже, умели метать копья. И это может быть одной из причин, по которой ранние современные люди в конечном итоге вытеснили неандертальцев по всей Европе около 40 000 лет назад.

«Эти технологии, возможно, дали современным людям конкурентное преимущество перед местными сообществами неандертальцев», – пишут исследователи.

В исследовании, опубликованном в прошлом году, ученые сообщили об обнаружении зубов и каменных артефактов, которые показали, что ранние современные люди жили на этом месте между 56 700 и 51 700 лет назад, что отодвигает самую раннюю известную дату. прибытия людей раннего Нового времени в Европу примерно на 10 000 лет.

В новом исследовании были изучены сотни каменных артефактов из этого же места и примерно того же возраста, многие из которых имели явные признаки использования в качестве метательного оружия, в том числе более 100 наконечников стрел. По большей части они были похожи на наконечники стрел, сделанные более поздними Homo sapiens.

Фото: Laure Metz
Наконечники различаются по размеру. Исследователи считают, что самые большие из них использовались на копьях, а маленькие использовались в качестве наконечников для стрел

Однако каменные и костяные наконечники, найденные в каменном убежище в Гроте Мандрен в долине реки Роны, не являются старейшим свидетельством наличия луков и стрел где бы то ни было. Подобные находки возрастом около 70 000 лет, ранее обнаруживались в Южной Африке.

Но данные из Гротте Мандрина указывают на то, что ранние современные люди умели обращаться с луками и стрелами на самой ранней стадии своего вторжения в Европу, вопреки предположению некоторых археологов, что они освоили эту технологию только после того, как вытеснили неандертальцев.

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