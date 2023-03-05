Люди в Европе использовали каменные наконечники для стрел еще 54000 лет назад

Исследователи предполагают, что эта технология дала людям преимущество перед неандертальцами.

Согласно новому исследованию, древние люди изготавливали луки и стрелы в Европе еще 54 000 лет назад, подтверждая идею о том, что это оружие сыграло важную роль в распространении людей раннего Нового времени по всему континенту.

Наконечники обнаружили на территории нынешней южной Франции, и их возраст в четыре с половиной раза превышает возраст предыдущих находок – 12000-летних артефактов, найденных в Северной Европе.

Исследователи считают, что самые большие из них использовались на копьях, а маленькие использовались в качестве наконечников для стрел. Между тем, нет никаких доказательств того, что неандертальцы когда-либо использовали луки и стрелы, хотя они, похоже, умели метать копья. И это может быть одной из причин, по которой ранние современные люди в конечном итоге вытеснили неандертальцев по всей Европе около 40 000 лет назад.

«Эти технологии, возможно, дали современным людям конкурентное преимущество перед местными сообществами неандертальцев», – пишут исследователи.

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В исследовании, опубликованном в прошлом году, ученые сообщили об обнаружении зубов и каменных артефактов, которые показали, что ранние современные люди жили на этом месте между 56 700 и 51 700 лет назад, что отодвигает самую раннюю известную дату. прибытия людей раннего Нового времени в Европу примерно на 10 000 лет.

В новом исследовании были изучены сотни каменных артефактов из этого же места и примерно того же возраста, многие из которых имели явные признаки использования в качестве метательного оружия, в том числе более 100 наконечников стрел. По большей части они были похожи на наконечники стрел, сделанные более поздними Homo sapiens.

Наконечники различаются по размеру. Исследователи считают, что самые большие из них использовались на копьях, а маленькие использовались в качестве наконечников для стрел Фото: Laure Metz

Однако каменные и костяные наконечники, найденные в каменном убежище в Гроте Мандрен в долине реки Роны, не являются старейшим свидетельством наличия луков и стрел где бы то ни было. Подобные находки возрастом около 70 000 лет, ранее обнаруживались в Южной Африке.

Но данные из Гротте Мандрина указывают на то, что ранние современные люди умели обращаться с луками и стрелами на самой ранней стадии своего вторжения в Европу, вопреки предположению некоторых археологов, что они освоили эту технологию только после того, как вытеснили неандертальцев.