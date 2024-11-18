Магнитное поле Земли оказалось навигатором для птиц

Но точные механизмы этого процесса пока неизвестны ученым.

Британские ученые из Университета Бангора предположили, что перелетные птицы могут использовать магнитное поле Земли для определения своего местоположения. Хотя было известно, что птицы ориентируются по солнцу и звездам, вопрос о том, могут ли они полагаться на магнитное поле, оставался открытым.

Для проверки этой теории исследователи провели эксперимент с камышевками (Acrocephalus scirpaceus). Они создали условия, имитирующие магнитное поле российского города Нефтекамска, который находится на 2600 км восточнее места проведения эксперимента. Птицы начали менять направление полета, стремясь вернуться на исходный маршрут, в отличие от обычного курса на юго-юго-восток.

Эксперимент показал, что птицы действительно могут ориентироваться по магнитному полю, однако точные механизмы этого процесса пока неясны. Кроме того, не исключено, что такой метод навигации доступен не всем видам птиц. Все птицы, участвовавшие в исследовании, благополучно вернулись в естественную среду и продолжили миграцию.

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Ранее ученые выяснили, что у морских черепах есть механизмы общей навигации на основе геомагнитных данных, но в целом эти рептилии плохо ориентируются и в основном полагаются «на удачу».