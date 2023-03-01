Масса домашнего скота на Земле оказалась в 30 раз больше массы диких животных

Главный вклад в биомассу диких наземных животных вносят крупные травоядные.

Ученые Института Вейцмана (Израиль) выяснили, что биомасса домашнего скота на Земле в несколько десятков раз превысила массу всех диких наземных млекопитающих.

Для того, чтобы прийти к этому выводу, специалисты провели анализ всех имеющихся данных об общей численности сотен видов млекопитающих. Затем на их основании была построена модель, при помощи которой ученые вывели общую биомассу всех наземных видов млекопитающих.

Как оказалось, масса всех наземных диких млекопитающих составляет 20 миллионов тонн — это около трех килограммов на каждого жителя Земли. При этом основной вклад в нее вносят крупные травоядные — такие, как белохвостый олень, кабан и африканский слон. А парнокопытные млекопитающие — олени, кабаны и другие — составляют около половины общей массы наземных диких млекопитающих. Общая биомасса диких морских млекопитающих оценивается в 40 миллионов тонн, половина из которых приходится на усатых китов.

Фото: Unsplash

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Закончив анализ, учёные решили сравнить биомассу диких млекопитающих планеты с остальными млекопитающими. Оказалось, вторые значительно превышают их по всем показателям! Наиболее значительными источниками биомассы млекопитающих являются крупный рогатый скот (≈420 млн тонн), люди (≈390 млн тонн) и другие виды домашнего скота, которые чаще всего выращиваются для производства мяса или молочных продуктов (включая буйволов, свиней, овец и коз).

При этом влияние человека сильно определяет численность некоторых диких млекопитающих, поскольку те же белохвостые олени и кабаны были завезены во многие части света.

Ранее сообщалось, что пассажиры круизного лайнера National Geographic Endurance стали свидетелями редчайшего явления — скопления более тысячи китов-финвалов в одном месте. Так много этих морских млекопитающих одновременно не встречали уже более 100 лет — после того, как в XX веке из-за китобойного промысла популяция китов критически сократилась, а они сами оказались на грани вымирания.