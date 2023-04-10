Математики предсказали увеличение продолжительности жизни людей до 140 лет

Это потребует медицинских усилий и стабильности в разных сферах.

Специалисты университетов Джорджии и Южной Флориды (США) при помощи математической модели предсказали, что продолжительность жизни людей может достигнуть 140 лет. Это предположение основано на так называемом статистическом законе Гомперца: он гласит, что уровень смертности в группе людей увеличивается экспоненциально ее возрасту.

Таким образом, после 50 лет риск смерти практически удваивается каждые 10 лет. Максимальный возраст Гомперца (GMA) — это самый молодой возраст, в котором люди достигают плато смертности. То есть при достижении этого возраста показатели смертности перестают увеличиваться.

В истории фиксировали несколько эпизодов отсрочек увеличения смертности: первый коснулся когорт людей, которые родились в начале второй половины XIX века — тогда GMA вырос примерно на пять лет. При этом он был более выражен у женщин, чем у мужчин. Второй, куда более значительный эпизод отсрочки смертности затронул когорты людей, родившихся в 1910 — 1950 годах (сейчас им от 70 до 110 лет). У этих когорт GMA может вырасти на целых 10 лет.

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Согласно cозданной математической модели, те люди, которые родились после 1950 года, должны испытать еще больший рост GMA. Нынешние рекорды долголетия могут быть побиты после 2073 года, а некоторые люди станут доживать до 140 лет.

При этом авторы исследования отмечают, что само по себе достижение экстремальных значений возраста не будет статистической случайностью. Для этого потребуются медицинские усилия в плане поддержки здоровья и благополучия пожилых людей, а также стабильность в политике, экологии и экономике.

В минувшем январе Книга рекордов Гинесса сообщила, что 115-летняя жительница Испании Мария Браньяс Морера была зарегистрирована как самый пожилой человек в мире. 4 марта ей исполнилось 116 лет — она родилась в 1907 году.