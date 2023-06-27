Мегалодоны были теплокровными: правда или миф?

Особенность древних акул выявил изотопный анализ.

Древние акулы-мегалодоны (Otodus megalodon) были теплокровными — к такому выводу пришел ученый Роберт Игл вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). Они изучили изотопный состав зубной эмали древних акул, а также провели статистическое моделирование ради оценки температуры морской воды в каждом из пяти мест, где были найдены зубы мегалодонов.

Специалисты выяснили, что эти зубы формировались при схожей температуре. Это означает, что акулы контролировали температуру своего тела, поддерживая ее примерно на семь градусов выше окружающей среды. Эта температурная разница больше, чем у других акул, и достаточно велика, чтобы сделать вывод о теплокровности мегалодонов.

Стоит отметить, что Роберт – далеко не первый, кто высказал предположение о теплокровности громадных акул, но это одно из самых свежих подробных исследований. Уже давно считается, что мегалодоны были частично теплокровными.

Мегалодоны — это гигантские вымершие акулы, длина которых достигала 15 метров, а вес мог превышать 35 тонн. Это делает их одними из крупнейших морских хищников в мировой истории. Они вымерли около трех миллионов лет назад.

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Исследователи из Калифорнийского университета также выяснили, что благодаря более теплому телу мегалодоны двигались быстрее, могли переносить более суровые условия и обитать в холодных регионах.

Однако именно такое эволюционное преимущество в конце концов могло привести к вымиранию мегалодонов — ведь нагрев требует дополнительной энергии.

Стоит отметить, что существуют истинно теплокровные животные — например, млекопитающие. Но акулы относятся к другой группе, так называемым мезотермическим животным, которые занимают промежуточное положение между теплокровными и холоднокровными. Они лишь сохраняют то тепло, которое производят их мышцы.

И сейчас существуют частично теплокровные акулы – для них характерна региональная эндотермия: их мышцы оплетены сеткой тонких вен. Кровь нагревается от работающих мышц и разносит тепло по организму. Благодаря этому акулы (в их число входит, кстати, и большая белая акула) могут плавать быстрее, выдерживать более холодные условия, более эффективно охотиться и переваривать пищу.

Ранее сообщалось, что группа исследователей изучила зубы ныне процветающих белых акул и вымерших мегалодонов. Ученые пришли к выводу, что конкуренция за пищу между двумя видами могла привести к проигрышу мегалодонов в эволюционной гонке.