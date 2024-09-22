Микробы к 2050 году станут убивать еще больше людей

В рамках «глобального исследования устойчивости к противомикробным препаратам (УПП)» учёные пришли к выводу, что к 2050 году количество ежегодных жертв, связанных с этим феноменом, станет ещё больше.

Устойчивость к противомикробным препаратам – это серьёзная мировая проблема, возникающая, когда бактерии, паразиты, вирусы и грибы видоизменяются со временем, при этом развивая устойчивость к медикаментам. Это осложняет лечение инфекций, приводя к более тяжелой и затяжной форме болезней, а в некоторых случаях и к летальному исходу.

В новом исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, учёные проанализировали 520 миллионов личных дел пациентов в период с 1990 по 2021 годы на 204 территориях и странах, упоминавших смерти напрямую или косвенно связанных с УПП. Они заключили, что за данный период этот показатель увеличился более чем на 80% среди лиц, которым исполнилось 70 лет. При этом среди детей, не достигших 5 лет, смертность, связанная с УПП упала вдвое благодаря вакцинации.

Самым пугающим, однако, оказался прогноз учёных на ближайшие 25 лет: исследователи считают, что к 2050 году, количество смертей в мире, обусловленных УПП, достигнет 1,91 миллионов в год (в 2019 этот показатель оставался на уровне 1,2 миллиона), а смертность, косвенно связанная с этой проблемой, доберётся до отметки в 8,22 миллиона (4,94 миллиона в 2019 году).

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Более того, гибель от устойчивости к противомикробным препаратам, будет особенно заметна в африканских странах к югу от Сахары и в Южной Азии.