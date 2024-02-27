Микропластик проник в древние горные породы. Это проблема для геологов (и для всех нас)

Это может помешать ученым датировать породы земной коры.

Кажется, в этом мире не осталось мест, которые бы не загрязнили крошечные частицы пластика: микро- и нанопластик находят в наших сердцах, мозгах и других органах, а также в организмах животных и листьях растений, в облаках и на дне моря. А ещё он просачивается сквозь слои горных пород – и теперь стало понятно, что это представляет собой новую и сложную проблему для науки.

В новом исследовании были проанализированы образцы отложений из трех разных озер в Латвии – Сексу, Пинку и Усмас, – чтобы выяснить, насколько глубоко их затронул микропластик. Результаты показали, что более мелкие частицы могут проникать глубже в грязь, достигая слоев, образованных задолго до того, как ускорилось производство пластика (в начале 1950-х годов).

Таким образом, пластик в пластах горных пород стал ненадежным индикатором распространения пластика в обществе, говорят эколог Инта Диманте-Деймантовица из Латвийского института водной экологии и международная группа исследователей.

До этого некоторые геологи предлагали считать наличие пластика своеобразной геологической отправной точки для определения официального начала формирования человеком поверхности планеты, известного как антропоцен.

«Мы приходим к выводу, что интерпретация распределения микропластика в изученных профилях отложений неоднозначна и не указывает строго на начало эпохи антропоцена», – пишут исследователи.

Результаты исследования отложений были относительно одинаковыми для всех озер, несмотря на различия в том, как далеко они находились от урбанизированных районов. Это является лишним свидетельством того, как сильно микропластик распространился на планете.

Каждый образец отложений датировали разными периодами от современности до начала 1700-х годов. Датировка была проведена с использованием независимых косвенных источников, что обеспечивает надежную оценку. Частицы микропластика были обнаружены в образцах со всех участков, а всего в рамках исследования было идентифицировано 14 различных типов пластика.

Типы частиц микропластика включали полиамид (используемый в нейлоне), полиэтилен (часто встречающийся в упаковке), полиуретан (используемый в пенопластах и волокнах) и поливинилацетат (содержащийся в клеях).

Учёные выбрали именно эти три озера потому, что отложения, на которых они расположены, были тщательно изучены и датированы. Таким образом команда могла быть уверена, что более мелкие частицы пластика достигли довольно старых слоев грязи.

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Были проанализированы осадки трех озер в Латвии Фото: Science Advances, 2024

«Мы предполагаем, что эти результаты демонстрируют настоящее природное явление – однозначное движение микропластика вниз в профилях отложений», – пишут исследователи.

По словам исследователей, на это движение могут влиять самые разные факторы – от типа осадочного материала до типа микропластика и условий окружающей среды, что усложняет изучение.

Очевидно, что мы находимся на этапе, когда человечество уже не может спастись от микропластика. Эксперты все еще пытаются понять, как именно это влияет на наше здоровье, но становится ясно, что крошечные частицы гораздо более распространены, чем считалось ранее.

По оценкам экспертов, около девяти процентов всего когда-либо произведенного пластика перерабатывается, а 12 процентов сжигается. Это означает, что более 6 миллиардов метрических тонн пластиковых отходов потенциально могут попасть в окружающую среду и встроиться в естественные природные циклы и пищевые цепи.