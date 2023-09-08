Микропластик проникает в мозг и влияет на поведение

Ученые выяснили это в эксперименте на мышах.

Микропластиком называют частицы менее 5 миллиметров. И в последнее время эти самые частицы загрязняют весь мир, начиная с вод Мирового океана и заканчивая нашим собственным организмом. Учёные уже признали распространение микропластика одной из главных экологических проблем планеты, но исследований о том, как микропластик влияет на организм млекопитающих, пока недостаточно. Из-за этого мы не понимаем: а действительно ли так страшно, что в нашем организме могут «поселиться» множество новых крохотных частиц? Несёт ли это вообще хоть какие-то риски для здоровья? Ученые из Университета Род-Айленда в США попытались отыскать ответы на эти вопросы в новом исследовании.

В своем эксперименте они подвергали мышей воздействию различных уровней микропластика, который подмешивали в питьевую воду. Затем они изучали изменения в поведении лабораторных грызунов и наблюдали, как пластик накапливается в их организмах. Исследователи заметили, что микропластик накапливался в тканях множества органов, в том числе и за пределами пищеварительной системы мышей.

«Мы ожидали увидеть микропластик в фекалиях животных, и это было бы неудивительно. Но мы обнаружили его глубоко внутри клеток печени, селезенки и почек. Не только в центре пищеварительного тракта, но и в тканях пищеварительного тракта», – Джейми Росс, профессор нейробиологии Университета Род-Айленда.

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Поскольку пластик был обнаружен в органах грызунов, включая печень, селезенку и мозг, это означало, что многие частицы проглоченного микропластика попали в кровоток. Именно это позволило микропластику проникнуть в органы за пределами пищеварительного тракта.

Команда исследователей также изучила изменения в поведении мышей, которые постоянно потребляли микропластик в течение трех недель. Они исследовали слабоосвещенную камеру с мышами в течение 90 минут и отслеживали их спонтанные движения. Мыши, которые подвергались воздействию микропластика, двигались более хаотично и чаще находились в центре камеры.

Ученые также зафиксировали у подопытных мышей снижение уровня глиального фибриллярного кислого белка, также известного как GFAP. По словам исследователей, более низкие уровни этого белка связаны с ранними стадиями некоторых нейродегенеративных заболеваний, включая мышиные модели болезни Альцгеймера. Команда не ожидала такого открытия и намеренапродолжать исследования, чтобы лучше понять, какую роль играет микропластик в неврологических расстройствах и заболеваниях.

Росс надеется, что эту недавно опубликованную работу можно объединить с другими усилиями по борьбе с загрязнением окружающей среды, направленными на поэтапный отказ от ненужных пластиковых предметов.