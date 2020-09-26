Милые детеныши ти-рекса: видеореконструкция юных динозавров

В последние десятилетия, с увеличением числа открытий, стало возможным воссоздать внешность знаменитых ящеров в детстве.

Тираннозавры – самые известные представители надотряда динозавров. Единственный хорошо изученный вид, Tyrannosaurus rex (с латинского – «царь») отличался рекордно гигантскими размерами и действительно царил в верхнем ярусе мелового периода, около 67-65,5 миллионов лет назад. Он был двуногим сверххищником с массивным черепом, который уравновешивался длинным, тяжелым и жестким хвостом. Крупнейший из найденных полных скелетов T. rex имеет длину 12,3 метра, высоту до бедра – 4 метра, а масса этой особи достигала примерно 9,5 тонны.

Первый образец был описан в 1905 году, а к настоящему времени изучается уже несколько десятков скелетов. Палеонтолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Марк Норелл (Mark Norell) отмечал, что интерес к тираннозаврам всегда был велик: достаточно вспомнить экранизации романа Артура Конана Дойля «Затерянный мир», «Парк юрского периода» Стивена Спилберга и английскую рок-группу T. Rex.

Однажды учёные подготовили видеореконструкцию внешности детёныша ти-рекса.

Перед тем, как достичь своих внушительных габаритов, «царь мелового периода» имел рост около метра и был покрыт мягкими пушистыми перьями (позже покров останется только на спине и хвосте). Его передние лапы были пропорциональны размеру его развивающегося тела, и ученые полагают, что верхние конечности были нужны тираннозаврам именно в юности. С их помощью они могли захватывать и разрывать добычу, тогда как у взрослых T. rex лапы выглядят рудиментарными: они слишком малы для такого гиганта.

Вылупившиеся из яйца детеныши часто становились жертвами хищников, поэтому их останки так сложно найти. Зато малыши быстро росли, набирая по три килограмма в день.