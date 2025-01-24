Мистический артефакт: головной убор древней шаманки

Массивный аксессуар предположительно состоял из рогов оленя и бивней кабана.

Исследователи из Государственного офиса по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт воссоздали головной убор женщины-шаманки, чьи останки были обнаружены в городе Бад-Дюрренберг в 1934 году.

Захоронение отнесли к периоду мезолита: его датировали примерно 7000–6800 годами до нашей эры. Оно является одним из древнейших в центральной Германии. Могила содержала в себе скелет женщины возрастом от 25 до 40 лет и частичные останки младенца. Анализ показал, что малыш не был её наследником, но состоял с женщиной в родственных отношениях в четвёртом или пятом поколении.

Почему же археологи решили, что перед ними захоронение именно шаманки? Всё дело в необычной погребальной утвари, которую обнаружили в могиле. Само по себе захоронение было усыпано красной охрой, внутри находилась полая кость журавля – в ней, словно в контейнере, лежали маленькие каменные ножи. Среди других артефактов был найден отполированный топор, кость оленя (её использовали для нанесения охры) и несколько десятков подвесок, сделанных из зубов различных животных: коров, оленей и бизонов. Местоположение захоронения и обнаруженные предметы подсказали исследователям, что их наверняка использовали как реквизит для шаманских практик.

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Из обнаруженных на месте бивней кабана, рогов оленей и раковин, исследователи государственного музея предыстории в Саксонии-Анхальт реконструировали предполагаемый головной убор женщины, взяв за основу практики шаманизма, которые доминировали в Сибири и Северной Евразии того времени.

Археологи предполагают, что женщина могла быть для своего народа кем-то вроде духовного целителя и шамана, который общался с миром мертвых и с животными. Возможно, она к тому же лечила болезни.

Интересно, что сам скелет шаманки был немного деформирован – её первый шейный позвонок (он соединяет позвоночник с черепом) был частично сращен и имел неправильную форму. По словам экспертов, из-за этого у женщины могли наблюдаться странные ощущения по всему телу — словно по поверхности её кожи и под ней «ползали змеи или муравьи». Также шаманка с раннего возраста могла непроизвольно делать резкие движения глазами, что скорее всего сильно выделяло её среди сородичей.

Но умерла загадочная женщина из-за другого — зубной абсцесс и его активное распространение по ротовой полости привели к множественным инфекциям и, как следствие, летальному исходу.