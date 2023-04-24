Люди, у которых есть младшие братья и сестры – здоровее других

Продолжаем рассказывать про самые интересные исследования последнего времени: ученые из Мичиганского университета выяснили, что дети, у которых есть младший брат или сестра, здоровее своих сверстников, растущих в одиночестве. По крайней мере, они почти не рискуют заболеть ожирением.

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Авторы исследования тщательно изучили состояние здоровья 697 детей из разных регионов США. Оказалось, что наличие младшего брата или сестры практически гарантирует ребенку нормальный индекс массы тела.



Интересно, что особенно выгодна в этом плане разница в возрасте от двух до четырех лет: тогда шансы старшего набрать лишний вес снижаются в три раза. Дело в том, что примерно в три года у детей формируются устойчивые пищевые привычки.



По словам Джулии Люменг, профессора педиатрии и ведущего автора исследования, пока неясно, как работает этот механизм. Возможно, с появлением малыша дети начинают больше двигаться – гулять, играть, помогать родителям.



Вероятно и то, что рождение нового члена семьи часто побуждает всех перейти на здоровое питание. Как бы то ни было, проблема детского ожирения сейчас очень актуальна, и расширение семьи кажется подходящим способом ее решить – хотя бы отчасти.

Наталья Иншакова