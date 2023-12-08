Млечный Путь движется по краю гигантской космической пустоты: гипотеза ученых

Такой вывод стал следствием изучения одного из важнейших вопросов астрофизики.

Астрофизики выдвинули гипотезу, согласно которой наша галактика — Млечный Путь — находится на границе огромной космической пустоты. Это пространство называется «супервойдом»: его отличает аномально малое количество вещества. К столь необычному выводу ученые пришли, изучая один из важнейших вопросов в астрофизике: его суть в том, что измерение постоянной Хаббла дает разный результат в зависимости от точки отсчета.

В свою очередь, постоянная Хаббла — это одна из самых главных величин в науке о космосе. Однако астрофизики утверждают, что постоянная Хаббла на самом деле не является постоянной: ее значение сильно менялось в ходе развития Вселенной.

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Изучая этот вопрос, астрофизики выяснили, что Млечный Путь движется вдоль края «супервойда» размером около 60 мегапарсеков. Согласно гипотезе ученых, темное вещество растянуло галактики в большую вселенскую паутину, образуя узлы и пустые места. На краю одного из таких как раз и находится Млечный Путь.

Ранее сообщалось, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил инфракрасное изображение галактики Arp 220 — результата слияния двух спиральных галактик. Arp 220 находится в 250 миллионах световых лет в Земли, в направлении созвездия Змея.