Много сидите? Это повышает риск ранней смерти, выяснили учёные

Человеческое тело создано для движения.

Научно-технический прогресс в последние десятилетия устранил необходимость (и желание) людей передвигаться. Многие остаются в сидячем положении часы напролет в течение дня – перед монитором компьютера на работе или перед экраном телевизора дома. Это все, разумеется, не слишком хорошо сказывается на нашем здоровье. Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) подтвердило это – и объяснило, с какой опасностью нам придется столкнуться.

В начале исследования 5856 женщинам в возрасте от 63 до 99 лет было предложено носить монитор активности на бедре в течение семи дней. Затем исследователи следили за ними в течение десяти лет. На протяжении этого времени умерли 1733 участницы исследования.

Исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы определить по монитору активности, сколько времени люди сидели, а затем выявили связь этого с риском их смерти. Данные показали, что риск смерти был на 57% выше у тех участников исследования, которые сидели более 11 часов в день (по сравнению с теми, кто проводил в сидячем положении менее девяти с половиной часов в день).

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Возникает закономерный вопрос: предположим, я сижу чрезмерно много. Но ведь регулярные физические упражнения устранят риск для здоровья, связанный с сидением? Нет, согласно исследованию UCSD. Риск ранней смерти оставался даже при более высоких физических нагрузках – от умеренных до интенсивных. Исследование 2019 года также показало, что увеличение количества физических упражнений не устраняет риск таких заболеваний, как диабет 2 типа, болезни сердца и инсульт, которые возникают из-за слишком длительного сидения.

Однако исследование, проведенное в Австралии, показало, что если проходить от 9000 до 10500 шагов каждый день, можно снизить риск преждевременной смерти даже у людей, которые много сидят. Противоречивые результаты разных исследований можно объяснить тем, что мониторы активности носят на бедре в исследовании UCSD и на запястье в австралийском исследовании, что может привести к разным оценкам времени сидения.

Так сколько же времени нам не стоит проводить сидя? Исследование UCSD говорит об 11 часах в день. Другое исследование показывает, что даже семь часов сидячего положения в день может быть чересчур. Также существует множество исследований, которые показывают, что не следует сидеть более 30 минут за один раз, так как это может повысить уровень сахара в крови и артериальное давление.