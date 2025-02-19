Могут ли русалки существовать в реальности? Рассуждает гидробиолог

Специально для РТ: всерьез о русалках рассуждает гидробиолог Александр Кокорин, лектор издательства «Ламинария», руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова.

Полулюди-полурыбы – это бродячий сюжет. Он есть в самых разных культурах, причем в тех, что заведомо не связаны: у русских поморов, в Месопотамии, в египетских легендах. Но в греческих мифах, из которых, как мы часто думаем, пошли русалки, такого существа не было. В них есть сирены — полулюди-полуптицы. На картине Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» они как раз и представлены птицами.



В какой-то момент русалок стали изображать полурыбами. Может быть, под влиянием других мифов, в частности, о сирийской богине Атаргатис, которую изображали с рыбьим хвостом. Каноническая русалочка, сидящая в Копенгагене, — довольно позднее изобретение. Изящная девушка с хвостом, обязательно покрытым чешуей, антропоморфная. Не буду утверждать, что это изобретение именно Ганса Христиана Андерсена, но это явно продукт романтической эпохи, когда в русалочках искали романтический образ, придумывали о них красивые истории. А древние полулюди-полурыбы не были такими красивыми (и, к слову, в большинстве упоминаний предстают довольно недружелюбными).

Образ классической русалочки, на первый взгляд, максимально не приспособлен к той жизни, которую ей приписывают. Итак, что же это за существо? У нее наполовину человеческое тело, хрупкое телосложение, длинные волосы на голове, человеческий рот с человеческими зубами, человеческие руки, наружные уши и хвост, полностью покрытый чешуей. В этом образе, боюсь, мало биологического смысла, но тем не менее попробуем пофантазировать.

Зачем русалке волосы?

Волосы у морских животных могут быть в двух вариантах. Первый – плотная короткая (как ковер) шерстка, покрывающая все тело и препятствующая потере тепла. Такая, например, у тюленей. Второй — чувствительные усы, вибриссы. Кстати, изначально волосы появились именно как чувствительные усы на морде и только потом распространились по всему телу.

Почему у русалочки волосы только на голове – непонятно. Собственно, это не до конца ясно и про людей в целом. Существуют разные гипотезы. Главная, конечно, защита от солнца при прямохождении. Можем предположить у русалочки ту же историю. Если её голова постоянно подвергается воздействию прямых солнечных лучей, то, чтобы не заработать тепловой удар, можно сохранить себе большую шапку волос.

Среда обитания

К тому, что русалочка живет в краях с ярким солнцем, склоняет нас и конституция ее тела. Известно, что у воды огромная теплопроводность. Комфортная для человека без одежды температура воздуха – около 27 градусов. Это намного ниже температуры тела; но если вы будете плавать в воде такой температуры, вы будете терять тепло. Морские млекопитающие с этим справляются по-разному, но почти все они покрыты толстой жировой прослойкой.



Поэтому, боюсь, русалочка в северном или даже умеренном климате должна быть скорее похожа на моржа. Судя по всему, ее родные воды — дальний юг, где она вынуждена защищаться не от переохлаждения, а от перегрева. Значит, либо тропики, либо экваториальные воды.

Живет русалочка, скорее всего, на суше, на мелких островках, как и ластоногие, собирающиеся там, где до них не могут добраться сухопутные хищники. Есть ластоногие, которым плевать на этих хищников – взрослые моржи, морские слоны, морской леопард, который сам перекусит кого угодно. Но мелкие животные — морские зайцы, нерпы — стараются выбирать маленькие островки или места, которые хорошо просматриваются, например, отлогий склон, откуда можно быстро скользнуть в воду.

Обычно в местах со сложным рельефом, где есть множество маленьких островков, скал, перепадов глубин, растут коралловые рифы, обитает высокое разнообразие животных, и там достаточно пищи для русалок. Итого, у нас есть следующие ограничения: теплые воды, небольшие глубины, прибрежные области со сложным рельефом. Также это должны быть объекты, для добычи которых почему-то обязательно нужны руки с развитыми пальцами. Их можно придумать немало, но самые очевидные – моллюски. Их много, они очень питательные, их можно есть сырыми, довольно легко раскрыть, если у вас есть мозг и две руки с противопоставленным пятым пальцем.

Фото: Издательство «Ламинария»

Хвост и чешуя

Большинство моллюсков, которые привлекательны для нас, а соответственно, и для русалок – устрицы, мидии, модиолусы, гребешки, брюхоногие, — живут неглубоко. В океане самое большее разнообразие жизни — первые несколько метров от берега, куда доносится солнечный свет. Поэтому русалкам не нужно нырять сильно глубоко. Но, скорее всего, глубже, чем обычному человеку. Это помогает нам понять, почему русалки все-таки не могут быть людьми и зачем им нужен хвост.

Вы когда-нибудь занимались фридайвингом? Фридайверы чаще всего ныряют с моноластом. Ноги под водой почти бесполезны. Ноги в ластах – гораздо лучше, но мы же помним про ограничение по времени. Рекорд обычного человека по задержке дыхания под водой — 24 минуты и 33 секунды. Для русалок, возможно, такая задержка будет нормой, а не единичным рекордом, но это все равно немного.

Нырнуть на несколько метров от поверхности – совсем не то же, что плавать по самой поверхности. К тому же, с полными легкими воздуха нырять довольно тяжело. Нужен очень эффективный движитель, позволяющий опуститься под воду с усилием. Можно использовать груз, как это делали сборщики губок в античности. Но у русалок мало времени. И они должны осмотреть довольно большую территорию, потому что этих ценных крупных, красивых, жирных и питательных моллюсков, конечно, много, но они не лежат огромными тазами прямо на дне. Плыть нужно максимально быстро и эффективно. И моноласт позволяет это делать.

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Сложнее с чешуей. Ни одной причины, по которой чешуей должна быть покрыта строго половина тела, я не нашел. Вообще, чешуя – многозначная вещь. Этим словом обозначаются совершенно разные структуры, которые между собой не имеют ничего общего. Чешуя ящериц и крокодилов совершенно не та, что у рыб. Более того, у рыб есть несколько разных типов чешуи, которые друг с другом не связаны. Есть чешуя акул, обычных костных рыб, осетров, рептилий — то есть, это любые твердые покровы. И настоящей чешуи, как у акулы или окуня, у млекопитающих быть не может.

Чешуя хорошо подходит для того, чтобы жить в воде. А человеческая кожа – чтобы вы в ней жили на суше, она потеет. Единственное, тут можно предположить, что значительную часть времени русалка проводит, высунувшись из воды, и плотные покровы имеет только та часть, которая постоянно с ней контактирует. Но сложно представить себе механизм, при котором такое разделение покровов наступит, закрепится и будет настолько жестким.

Фото: Издательство «Ламинария»

Глаза и зрение

С глазами тоже всё непросто. По идее, они могут хорошо работать либо в воде, либо на суше. Третьего варианта не существует – у воды и воздуха разные коэффициенты преломления. Но в природе есть одно исключение — четырехглазая рыба, или анаблепис, которая живет в Бразилии и центральной Америке. У неё глаз разделен горизонтально тоненькой пленочкой. Верхняя изогнута слабо и хорошо видит в воздухе, нижняя — сильно, и лучше видит в воде. Прецедент есть. Получается, если у рыбы могли появиться разделенные глаза, то и разделенные покровы тела тоже могли существовать.

Так какие же глаза у русалок? Ну, например, можно иметь глаз, который хорошо видит в воздушной среде, и дополнительный слой кожи, например, сросшееся и ставшее прозрачным веко, удерживающее воздушную прослойку, – как плавательные очки. Можно наоборот — под прозрачным веком будет слезная жидкость, и у вас глаз, приспособленный, чтобы видеть в воде, будет видеть на суше как в водных очках. К сожалению, мы не знаем, как пошла эволюция у русалок — про веки Андерсен ничего не писал.

Фото: Издательство «Ламинария»

А что с терморегуляцией?

Сложно обстоит дело и с терморегуляцией. Если человек будет постоянно находиться наполовину в воздухе, а наполовину в воде, у него возникнут большие проблемы из-за разности температур. Однако это довольно просто решается на примере птиц. Лапы у них не покрыты пухом, они голые. И, тем не менее, птицы всю зиму проводят босиком. Потому что у них есть специальные теплообменники в сосудах. То есть, механизм в природе существует.

Все это подводит нас к ответам на важные вопросы. Первый: почему о русалках рассказывали только моряки, а не, например, земледельцы? Потому что нигде в Европе нет подходящих условий для жизни русалок, кроме южных островов, Мальты или, например, Ближнего Востока. Второй – почему русалок, если они существовали, было, очевидно, очень немного и они исчезли? Потому что на планете мест, где разом сходится столько редких условий, крайне мало.



Вполне вероятно, популяция русалок в лучшие годы исчислялась сотнями или тысячами в лучшем случае. Жили они, как мы выяснили, на маленьких островках, в тропиках или на экваторе. Сложный рельеф, теплый климат, обилие моллюсков на дне и особенно наличие литоральных ванн – это хороший вариант, в котором русалки могли бы жить. Нижняя часть тела в воде, верхняя на воздухе, туда не достанут морские хищники, легко увидеть заранее сухопутных. Или выбирать островки, где вообще нет сухопутных хищников. Таких островов в целом было довольно много, но подавляющее большинство из них в эпоху активного развития мореплавания подверглись очень серьезному прессу со стороны людей. А чем меньше экосистема, тем легче нанести ей непоправимый урон. Легко представить, что русалки были эндемиком конкретного острова, например, в Карибском море, где их в своё время видел Колумб. Однажды там побывала первая человеческая экспедиция, увидела русалок, задокументировала, оставила после себя крыс, кошек, коз (их часто выпускали специально, чтобы у следующего путешественника, который там окажется, была бы возможность настрелять себе дичи и не умереть с голоду), все эти животные наносили непоправимый урон экосистеме острова. И в итоге, когда следующий корабль приплыл туда через сорок лет, русалок уже могло не остаться. У нас есть множество примеров животных, имевших ограниченный ареал и исчезнувших с приходом человека.



Самый хрестоматийный пример – птица додо, дронт, живший на Маврикии. В память о нем не осталось даже ни одного полного чучела, настолько быстро и резко этот вид вымер. Еще известный пример – Стеллерова корова, эндемик Командорских островов, от чьей первой встречи с человеком до полного исчезновения прошло менее полувека. Чуть не вымерли знаменитые гигантские черепахи Галапагосских островов. Причем далеко не всех животных человек уничтожал собственноручно, таких примеров меньшинство, как правило, он просто способствовал непоправимым изменениям среды обитания.

Фото: Издательство «Ламинария»

Главной проблемой, на самом деле, для нас остается один вопрос – откуда русалки вообще могли появиться? Это явно не линия эволюции людей. Невозможно представить условия, при которых у человека срослись бы две ноги и образовали плавник. Скорее - параллельная ветвь эволюции, возможно, от ранних гоминидов или даже предков гоминидов, суперпримитивных приматов. Известно, что родственники лошадей ушли в воду и превратились в китов, могли ли родственники приматов сделать то же самое и превратиться в русалок? Увы, как ни жаль, но это крайне маловероятно, мы знали бы о существовании хотя бы одного вида из этой эволюционной линии.

И именно это, пожалуй, самое серьезное препятствие к тому, чтобы русалки оказались реальностью.