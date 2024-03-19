Психологи: мороженое не поможет справиться с плохим настроением

Однажды психологи пришли к выводу, что мороженое или шоколад не способны улучшить настроение человека. Развенчав этот миф, ученые предлагали людям ограничить потребление нездоровой пищи.

Десять лет назад группа американских психологов решила подтвердить либо же опровергнуть расхожее мнение о том, что сладости и мороженое влияют на настроение, помогая справиться со стрессом. В ходе исследования группе добровольцев предложили выбрать два типа продуктов: любую пищу, которая им нравится (мюсли, фрукты, бутерброд и так далее), а также те продукты, которые, по мнению участников эксперимента, улучшают их настроение в трудной ситуации. В последнем случае предпочтение, преимущественно, отдавалось печенью, шоколаду, конфетам и мороженому.

Затем добровольцам было продемонстрировано 20-минутное видео с грустным тяжелым сюжетом, которое «расстроило зрителей». А через несколько минут их настроение вернулось в норму независимо от того, какой продукт они ели.

Психологи поясняют, что, скорее всего, связь еды и настроения существует, однако нет никакой необходимости употреблять именно вредные продукты: организм, которому в стрессовой ситуации нужно «отвлечься», одинаково реагирует на прием любой пищи.

Между тем, исследование было проведено в лабораторных условиях. Психологи признали, что в дальнейшем необходимо поставить аналогичные эксперименты применительно к ситуациям из жизни.

Ранее в России предложили ограничить предельное содержание спирта в мороженом.

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Почему мороженое полезно при химиотерапии? Интересный факт: за исследование, связанное с мороженым, в 2022 дали Шнобелевскую премию по медицине. Вот в чем суть: химиотерапия у раковых больных чревата побочными эффектами, одно из которых — мукозит полости рта (воспаление слизистых оболочек и покрытие их язвами). Однако частоту его развития можно снизить, угощая пациентов мороженым при введении препаратов. Такое открытие сделали исследователи из Медицинского университета Варшавы. Во время их эксперимента части пациентов, получавших терапию, выдавали по три порции мороженого из больничного кафетерия. В результате мукозит среди них развивался в два раза реже, чем у остальных. Несмотря на то, что в исследовании участвовало меньше сотни человек, медики считают, что «криотерапия» мороженым может стать хорошим способом бороться по крайней мере с одним из негативных последствий химиотерапии.