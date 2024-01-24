Мощнейшее цунами могло уничтожить население Британии в каменном веке

Около 8200 лет назад подводные оползни, известные как Стурегга, вызвали цунами, охватившее некоторые регионы северной Европы.

Исследователи из Университета Йорка и Университета Лидса выяснили, что древняя катастрофа, которая случилась больше восьми тысяч лет назад, привела к значительному сокращению населения на Британских островах.

«Предполагаемое сокращение численности населения произошло сразу после того, как случилось цунами Стурегга. Однако с цунами совпало похолодание, поэтому раньше было неясно, какое событие оказало большее влияние», – Патрик Шаррокс, ведущий автор исследования.

Исследователи провели компьютерное моделирование того, как далеко могли достигать волны древнего цунами. Основываясь на своих результатах, они пришли к выводу, что цунами могло уничтожить значительную часть тогдашнего населения в Хоуике, Нортумберленд на севере Англии.

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Что за цунами случилось в древней Британии? Явление под названием Стурегга относится к крупнейшим катастрофам в истории человечества. Это серия из трех подводных оползней, которая случилась 8200 лет назад и вызвала 20-метровые волны, обрушившиеся на Шетландские острова. Катастрофа повлекла за собой широкомасштабные последствия. Свидетельства цунами Стурегга были обнаружены в Норвегии, Англии, Дании, Гренландии и Шотландии, включая Шетландские острова. Разумеется, письменных свидетельств о катастрофе нет, но есть отложения осадков из озер, лагун и других водоемов, образовавшихся во время цунами. Волна разрушила осадки на суше, но также принесла еще больше осадков с моря.

Цунами на Британских островах – редкость. Исследователи предполагают, что отступление воды от берегов перед ударом цунами, возможно, привлекло людей ближе к воде – это была отличная возможность собрать оставшихся на мели моллюсков. Если это и впрямь было так, цунами могло стереть с лица значительный процент местного населения.