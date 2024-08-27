Можно ли заменить мясо в рационе грибами? Вот что думает эксперт

При вегетарианской или веганской диете поиск альтернативы животному белку дело не всегда простое – многие в таком случае решают положиться на грибы.

По словам врача-эндокринолога Наталии Тананакиной, грибы действительно богаты протеином, но переходить только на этот продукт в обход других белковых альтернатив не стоит – полностью заменить мясо ими просто не получится.

«Для полноценной замены мяса в рационе важно комбинировать грибы с другими высокобелковыми продуктами, чтобы гарантировать удовлетворение дневной потребности в белке», — пояснила Тананакина, кандидат медицинских наук и врач-эндокринолог АО «Медицина».

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С одной стороны грибы содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм может получить только из пищи, так как самостоятельно их синтезировать он не способен. Однако концентрация этих полезных веществ будет варьироваться от вида к виду грибов, и не все из них одинаково ценны. Большое количество белка присутствует, например, в грибах портобелло – гигантских шампиньонах. В целом многие грибы, которые относятся к благородным (белые, рыжики) являются богатым источником протеина.

При этом онкологи ранее предупреждали, что грибы содержат хитин – а этот биополимер способен впитывать шлаки и тяжелые металлы, которые наши организмы не усваивают, и переварить это вещество желудку действительно сложно. По-хорошему, грибы противопоказаны людям с заболеваниями печени, почек, поджелудочной железы или тем, у кого нарушен обмен веществ. А ещё они могут мешать усвоению полезных веществ из других продуктов из-за того, что препятствуют выделению желудочного сока.

Поэтому в грибной сезон важно помнить, что грибы лучше есть небольшими порциями по 100-150 граммов и не чаще нескольких раз в неделю – а также избегать этого продукта в стадии обострения желудочно-кишечных заболеваний.

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