Мухи умирают быстрее, если видят других мертвых мух. Почему?

Возможно, дело в «тоске».

Исследования показали, что когда плодовые мушки – дрозофилы – каким-то образом взаимодействуют с трупами своих сородичей, продолжительность их жизни значительно (и измеримо) сокращается.

Они начинают вести себя замкнуто, теряют скромные жировые отложения, и их старение ускоряется до такой степени, что они умирают. Смерть их наступает быстрее, чем у плодовых мушек, которые не видели своих мертвых собратьев.

Теперь ученые начинают понимать, почему это происходит. Два типа нейронов, восприимчивых к нейротрансмиттеру серотонину, активируются, когда плодовые мушки видят и осознают мертвых товарищей – эта повышенная активность ускоряет процесс старения мух.

«Чем лучше мы понимаем нейронные, через которые восприятие смерти влияет на этих мух, тем лучше мы будем понимать последствия, связанные с такими переживаниями – в том числе у людей. Это также может дать представление о том, как конкретные нейронные состояния влияют на поведение и физиологию», – пишут исследователи.

По словам ученых, они наблюдали аналогичные эффекты и у других животных: некрофорез, или удаление мертвых сородичей, у различных насекомых; вокализация («песни по мертвым») и осмотр трупа у слонов; или повышение уровня регуляторных гормонов, называемых глюкокортикоидами, у нечеловеческих приматов.

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У плодовых мушек изменения, по-видимому, связаны с серотонином – важным нейротрансмиттером, передающим сигналы между нервными клетками, и одним из рецепторов серотонина 5-HT2A. Ученые начали с него свое исследование о том, какие нейроны, экспрессирующие 5-HT2A, могут быть вовлечены в физические эффекты того, что исследователи называют «восприятием смерти».

Ученые вводили живым мухам флуоресцентный белок и показывали им мертвых сородичей. Затем они наблюдали, какие части мозга живых мух «загораются» активностью, когда они видят трупы. Наконец, они начали искусственно активировать нейроны в этих областях у мух, которые не видели мертвых друзей, пока не нашли два, которые имели тот же эффект, что и восприятие образа смерти, названные R2 и R4.

По словам ученых, мы пока мало что можем сделать с этой информацией. Мозг мухи сильно отличается от человеческого, но команда надеется, что однажды это поможет лучше понять, как работает наш мозг и происходит процесс старения.