Мумии древнего крокодила сделали скан желудка и узнали страшную тайну

Древние египтяне не удалили внутренности животного перед его мумификацией, как они обычно поступали с людьми.

Сканирование желудка мумии 3000-летнего крокодила под кодовым именем 2005.335 раскрыло перед британскими учёными тайну последних часов его жизни и подробности ритуала из-за которого он предположительно и погиб.

Проведя трехмерную рентгенографию внутренностей двухметрового пресмыкающегося, исследователи нашли в его желудке рыбацкий крючок.

Учёные предположили, что бронзовый крюк, спрятанный внутри так и непереваренной крокодилом рыбки, свидетельствует о том, что животное намеренно поймали в дикой природе. Скорее всего, чтобы принести его в жертву богу Себеку.

Находка была описана в журнале Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

Себек (или Собек) – древнеегипетское божество воды с головой крокодила. Владыка Нила, к которому обращались для защиты от злых духов и опасностей, которые таила река. Крупные рептилии пользовались уважением в Древнем Египте и считались кем-то вроде представителей Себека на земле. Их также почитали как символ плодородия, и использовали изображения крокодилов, чтобы защищать место от опасности и негатива.

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Фото: Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage

Исследование внутренностей 2005.335 также показало, что незадолго до смерти он проглотил камни, чтобы облегчить пищеварение, но желудка они так и не достигли. Краткий промежуток между последним приёмом пищи существа и его смертью ещё раз подтверждает, что крокодил был умерщвлен ради ритуала.

Ранее ученые пользовались более инвазивными методами при исследовании существ подобных этой мумии, но теперь обратились к компьютерной томографии – этот процесс считается более щадящим по отношению к древним артефактам. Крючок, кстати, так и остался внутри крокодила. Вместо него команда будет демонстрировать в музеях воссозданную реплику.