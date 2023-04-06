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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Мумии помогли ученым реконструировать климат древнего мира

Фото: Fermi National Accelerator Laboratory

Деревянные артефакты, при помощи которых ученые реконструируют климат древнего мира

Климатическими индикаторами выступили деревянные таблички на телах покойников.

Благодаря мумиям специалисты смогли реконструировать климат древнего мира: в этом ученым помог анализ деревянных табличек, которые в римскую эпоху прикрепляли к телам покойников еще до стадии бальзамирования. Эти артефакты содержат больше информации, чем имена — в частности, исследователи обратили внимание на кольца, заметные на дереве.

Каждое из них обозначает год и по их форме можно судить о погоде: к примеру, узкие кольца указывают на засушливые времена. Конечно, нескольких кусков дерева недостаточно для того, чтобы составить представление о древнем климате. Но ученым повезло: на мумиях сохранилось достаточно табличек для подробных выводов.

«Их тысячи в музеях по всему миру, и они сделаны из множества разных пород деревьев», — отмечает археолог Франсуа Блондель.

В рамках нового исследования ученые изучили 300 экземпляров табличек, что позволило выявить совпадения в последовательности колец. Специалисты смогли понять, каким был климат в восточном Средиземноморье, на территории современного Ливана, а также на греческих островах и в устье Нила. Именно там росли деревья, из которых создали проанализированные образцы. Однако точное время климатических событий пока не установлено — не исключено, что специалистам понадобится провести дополнительное радиоуглеродное датирование.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в древнеегипетской мумии золотые амулеты.

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