Муравьи могут диагностировать рак. Как?

Исследователи считают, что насекомых в будущем можно будет использовать в онкологической диагностике.

Муравьи используют обонятельные рецепторы на своих антеннах, чтобы находить пищу или обнаруживать потенциальных партнеров. В новом исследовании биологи обучили бурых лесных муравьев (Formica fusca) использовать свои острые обонятельные рецепторы для другой задачи – находить опухоли.

В лабораторном эксперименте ученые пересадили кусочки опухолей молочной железы из образцов человека мышам и научили 35 муравьев принимать мочу грызунов с опухолями за сахарные соединения. Согласно исследованию, после помещения в чашку Петри муравьи проводили на 20% больше времени рядом с образцами мочи, содержащими раковые опухоли, чем рядом со здоровой мочой.

Поскольку опухолевые клетки содержат летучие органические соединения (ЛОС), которые исследователи могут использовать в качестве биомаркеров рака, некоторых животных можно быстро обучить обнаруживать эти аномалии с помощью обоняния. Раньше в качестве «диагностов» планировали использовать собак, но теперь к этому можно подключить и муравьев. К тому же исследователи считают, что муравьи «могут иметь преимущество перед собаками и другими животными, дрессировка которых занимает больше времени».

Это важно, поскольку раннее обнаружение рака имеет принципиальное значение для повышения шансов на выздоровление пациентов. Исследователи надеются, что муравьи, вынюхивающие рак, могут «действовать как эффективные и недорогие биодетекторы рака».

«Результаты очень многообещающие, но важно понимать, что мы пока далеки от того, чтобы использовать муравьев в качестве обычного способа обнаружения рака», – Батист Пикере, ведущий автор исследования из Университета Сорбонна Париж-Норд.

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Немного истории

Гипотеза о том, что животные могут обнаруживать рак, была впервые выдвинута в 1989 году. Врачи описали случай, когда женщина беспокоилась о родинке, которую ее собака постоянно обнюхивала и пыталась укусить. В итоге образование на коже оказалось злокачественной меланомой. С тех пор было зафиксировано еще несколько сообщений о том, что собаки обнаруживают рак, постоянно обнюхивая определенную область тела своего владельца.

Опухоли производят летучие органические соединения, которые выделяются с мочой, выдыхаемым воздухом и потом. Считается, что даже в незначительных количествах эти соединения имеют отчетливый запах, особенно на ранних стадиях рака, когда клетки активно делятся.

Было проведено всего несколько исследований с небольшим числом пациентов, но результаты показывают, что собак можно научить обнаруживать эти соединения. Сообщается, что чаще всего собаки обнаруживали рак мочевого пузыря, яичников и колоретальный рак.