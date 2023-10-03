Мужчина превратился в мумию уже через 16 дней после смерти. Как?

Судмедэксперты ломают голову над тем, что произошло. Мумифицированное тело обнаружили возле железнодорожных путей.

В Болгарии следствие было озадачено странным случаем. «Полностью мумифицированный труп» был обнаружен уже через 16 дней после того, как мужчину в последний раз видели живым.

Усопший – 34-летний мужчина – точно был жив 16 августа, его видели в Софии. Но 3 сентября его «мумифицированное» тело было обнаружено возле железнодорожных путей. Судмедэксперты обнаружили, что внутренности погибшего «превратились в бесструктурные массы».

Эксперты говорят, что естественная мумификация иногда происходит с мертвыми телами за месяц – этот процесс называют «преждевременной мумификацией». Но в регионах с умеренным климатом такое наблюдается редко. Поэтому этот случай имеет огромное значение для судебно-медицинского научного сообщества – за всю историю исследований известно лишь о нескольких подобных инцидентах.

Группа исследователей сообщила, что поверхность кожи мужчины приобрела «окраску от светлого до темно-коричневого». Кроме того, они отметили, что текстура кожи была «твердой, кожистой» и полностью обезвоженной. Внутреннее обследование показало, что черепная, грудная и брюшная полости разложились на «высохшие коричневато-черные массы».

Исследователи пишут, что естественная мумификация «обычно занимает от нескольких недель до 6-12 месяцев», и добавляют, что «такая быстрая трансформация обычно происходит только в сильную жару». Однако примерно в то время, когда тело было обнаружено, температура в Софии колебалась от 16 до 33 градусов по Цельсию. По словам ученых, этого недостаточно, чтобы превратить труп в мумию за такой короткий срок.

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Пока что единственная версия произошедшего довольно странная: в мумификации мужчины считают виновными поезда. Вы когда-нибудь стояли на перроне близко к краю и ощущали на себе порыв теплого воздуха от проезжающего поезда? Наверняка да. Вот и учёные сделали такой вывод: они предполагают, что проходящие поезда так повлияли потоком тепла и порывами ветра на тело погибшего, что обезвожили его. Это и привело к быстрому проявлению процесса мумификации.

Если тело мужчины действительно мумифицировалось из-за теплого воздуха, это должно побудить археологов пересмотреть места мумификации в Древнем Египте и в других странах. Мастерские по бальзамированию и специальные храмы часто оборудовались вентиляционными шахтами, которые обычно используются для борьбы с запахами и обеспечения чистоты воздуха в рабочих помещениях.

Но если поток теплого воздуха мог так быстро обезвоживать тело усопшего, о чем свидетельствует инцидент в Болгарии, то некоторые из таких древних вентиляционных шахт вполне могли использовать для ускорения обезвоживания тел – тогда такой процесс по праву можно назвать «локомотивной мумификацией».