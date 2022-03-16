Женщины недооценивают, а мужчины переоценивают свой IQ

Краеугольный вопрос о мужском и женском интеллектах неоднократно исследовался учеными.

Несколько лет назад специалисты из Школы прикладной психологии Университета Гриффита решили выяснить, насколько трезво мужчины и женщины оценивают свои умственные способности.

Несмотря на общую склонность людей переоценивать свой интеллект, мы все-таки разные. Одни сомневаются в своих интеллектуальных способностях, другие сильно переоценивают свои таланты. Но в целом выяснилась любопытная закономерность: если мужчин просят оценить их IQ, они считают себя значительно умнее, чем они есть на самом деле. В то же время собственные оценки женщин гораздо скромнее, писали ученые.

Как отметили авторы работы, эти выводы согласуются с выводами других исследований.

Психолог Эдриан Фернэм связал этот эффект с мужской гордыней и женским смирением, которые наблюдаются во многих культурах.

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В исследовании приняли участие десятки добровольцев обоих полов. Им рассказали, что две трети всех людей на планете имеют IQ в диапазоне от 85 до 115 баллов, после чего попросили самому оценить свой интеллект. Затем участники проходили тест на IQ.

В этой выборке средний показатель IQ составил 107,55 балла. Это было немного выше среднего, как и ожидалось. Диаграмма корреляции между самооценкой и фактическим IQ по полу показала, что мужчины в целом склонны переоценивать свои умственные способности, тогда как женщины, напротив, недооценивают их.

Авторы работы настаивали, что их результаты имеют важное значение. Основываясь на выводах психологов, они заявили, что собственный интеллектуальный образ человека часто является «самоисполняющимся пророчеством». То есть, если вы думаете, что чего-то не можете, то вы этого и не сделаете.

«Было бы неплохо, если бы мы как родители, педагоги и общество смогли укрепить доверие девочек и молодых женщин до уровня, на котором они верят в себя и свободны от сомнений», – писали исследователи.

Когда девочки недооценивают свой интеллект в школе, они, как правило, выбирают менее сложные курсы, особенно по естественным наукам, технологиям, инженерии и математике. Эти решения ограничивают их выбор образования и карьеры после школы.

Такие гендерные различия могут частично объяснять гендерный разрыв в заработной плате и переговорных возможностях с работодателями.