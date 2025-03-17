Мышам внедрили человеческий «языковой ген». Что произошло?

Удивительно, но тон пищания грызунов действительно изменился! Во всяком случае, так считают учёные.

К несчастью грызунов, отдельные их гены практически идентичны с человеческими (на 99%), да и в целом наши геномы довольно схожи, поэтому исследователи активно продолжают вовлекать мышей в эксперименты.

Недавно ученые из Рокфеллеровского университета в США внедрили лабораторным мышкам так называемый человеческий «языковой геном» и заметили, что они стали пищать по-другому. Например, когда малыши звали мать, их писк был выше по тону и включал другой набор звуков, чем у контрольных образцов. Когда же мыши повзрослели, при привлечении самок грызуны мужского пола использовали более сложные высокочастотные звуки.

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Исследователи считают, что открытие может многое рассказать об эволюции голосовой коммуникации. Во время эксперимента они поняли, что у ближайших известных родственников современного человека, неандертальцев и денисовцев, не было человеческого варианта белка NOVA1, а был точно такой же, как у мышей и других «нечеловеческих» животных.

Это может быть одним из объяснений, почему Homo sapiens с их более развитой голосовой коммуникацией удалось «обставить» других древних людей и распространиться по миру, в то время как другие представители нашего рода пришли в упадок.