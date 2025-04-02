Мышей отправили на МКС на 37 дней. Что с ними случилось?

Странности были замечены в отношении костей грызунов.

Не секрет, что микрогравитация сильно влияет на живые организмы – например, ослабляя их костную ткань и мышечную массу. Поэтому, кстати, весь мир сейчас переживает за состояние космонавтов, которые из-за технической неисправности провели на МКС больше девяти месяцев вместо запланированных восьми дней.

А вот самок мышей отправили на МКС на 37 дней абсолютно намеренно, чтобы понять, как происходит тот самый процесс потери костной массы в условиях невесомости. При этом изменения в костях мышей сравнивали с тем, что происходило с костями их собратьев на Земле.

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Ранее исследователи подсчитали, что за каждый месяц пребывания в космосе плотность костей, несущих вес, падает как минимум на 1%, а мышечная масса сокращается примерно на 20% менее чем за две недели.

Эксперимент с мышами показал, что потеря костной массы грызунами не была однородной, но оказалась особенно заметна на тех участках их тел, которые больше страдали от нагрузки веса, а не мышечной работы. То есть больше всего пострадали бедренные кости грызунов, а не их позвоночники.

При этом доподлинно известно, что некоторые кости, например, челюстные и черепные, кажется, могут становиться от микрогравитации только плотнее. Ученые предполагают, что это может быть связано с повышением кровяного давления в верхних частях тел космических путешественников в первые несколько дней на орбите – у космонавтов в этот период, кстати, опухает лицо и начинаются сильные головные боли.

Исследователи также настаивают, что судя по результатам эксперимента в проблеме стоит винить лишь микрогравитацию, а не некую высокую радиационную среду в целом. Предыдущие эксперименты с рыбками на МКС уже показали, что ослабление костей связано с активной работой разрушающих костную ткань клеток остеокластов в космосе.