Мыши готовы жертвовать качеством сна, лишь бы спать рядышком с сородичами. Люди тоже!

К таким необычным выводам пришли исследователи из США.

Исследователи из Мичиганского университета (США) заметили, что как люди, так и мыши готовы спать рядом со своими сородичами, даже если это неудобно. При помощи видеонаблюдения ученые зафиксировали, что мыши прижимаются друг к другу во время отдыха. Это поведение, вызванное внутренним стремлением к длительному физическому контакту, исследователи назвали соматолонгированием (somatolonging).

Как отметили специалисты, мыши спят вместе даже несмотря на то, что это не очень удобно, поскольку они постоянно будят друг друга. Ученые полагают, что у людей также есть желание иметь физический контакт во время сна. Однако в некоторых случаях это может отразиться на качестве отдыха и вызвать проблемы со сном.

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Исследователи также рассказали, что как мыши, так и люди, спящие вместе, синхронизируются по различным нейрофизиологическим показателям, таким как время засыпания и пробуждения, а также продолжительность фаз быстрого и медленного сна. Ученые пока не могут объяснить, почему люди и другие животные предпочитают качество сна социальным контактам. Тем не менее они подчеркнули важность для человека такого вида общения.

Ранее британские ученые связали частый дневной сон с высоким риском гипертонии и, как следствие, инсульта.