На 1200-летнем кувшине нашли древний отпечаток кошачьей лапки

Скорее всего, глубокие следы от когтей оставила именно кошка, пока «мяла лапками» свежую глину.

Примерно 1200 лет хвостатая жительница Иерусалима прилегла на край высыхающего кувшина понежиться на солнышке и оставила на глине отпечаток лапы и несколько глубоких следов от когтей.

Археологи обнаружили «помеченный» артефакт среди руин древнего жилого квартала недалеко от горы Сион и пришли к единому мнению: кошка не просто отдыхала на кувшине, а, как иногда называют этот процесс, «делала печенье» – то есть переминалась с лапы на лапу и вытягивала при этом коготки.

Многим владельцам кошачьих знаком этот ритуал: кошки любят топтаться на одном и том же месте, довольно мурлыкая. Визуально процесс напоминает процедуру замешивания теста (оттуда и сленговое название «делать печенье», «месить тесто»), а физиологически он связан с тем, как новорожденные котята разминают живот своей матери для стимуляции потока молока. Во взрослом возрасте многие коты продолжают ритмично «месить» мягкие предметы или своих владельцев, особенно когда они чувствуют себя в комфорте и безопасности — так же, как они чувствовали себя в детстве рядом с мамой. А ещё на подушечках лап у кошек расположены специальные железы, которые помогают с помощью таких ритуалов «пометить» своим запахом вещи (и хозяев заодно).

«Мы думаем, что кошка топталась на глине, а не просто отдыхала на кувшине, потому что ее когти были вытянуты и оставили глубокие следы на глиняной поверхности», – рассказал один из руководителей раскопок Шимон Гибсон в письме Live Science.

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Фото: Shimon Gibson/Mt Zion Expedition

«Мы можем только [представить], как она мурлыкала, купаясь в лучах иерусалимского солнца», – предположил археолог.

Учёные предполагают, что кувшин был сделан во времена Аббасидского халифата (750–1258 годы нашей эры) – династии, правящей большими участками Исламской империи, частью которой в то время был и Иерусалим.

Кувшин, датированный примерно IX веком, мог использоваться для переноса жидкостей, воды, вина или масла. Скорее всего, гончар выставил новый кувшин на солнышко, чтобы просушить его перед обжигом в печи, а кошка проходила мимо и оставила свой след в истории размером 3 на 3 сантиметра. Теперь этот отпечаток является самым древним свидетельством подобного ритуала у кошачьих.