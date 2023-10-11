На Алтае нашли древнюю могилу тюркского воина

Захоронение было утеряно после раскопок в 1935 году.

Российские и казахские археологи нашли могилу Ак-Кюна — тюркского воина, жившего на Алтае в VIII веке. Это захоронение было утеряно после раскопок, которые велись в 1935 году. Причина – смешение курганов разных эпох в одном погребальном комплексе, неточная документация, а также изменение ландшафта.

Открыть захоронение заново специалисты сумели в ходе международной археологической экспедиции «Большой Алтай – тюркское наследие». Ее провел научно-образовательный центр «Большой Алтай» Алтайского государственного университета, а в роли участников выступили ученые из нескольких университетов и институтов.

Ак-Кюн жил на Алтае в VIII веке и был знатным тюркским воином. В его могиле нашли разные артефакты, включая пояс с серебряными бляхами и надписью — «Это господина Ак-Кюна кушак». Череп воина находится в Алтайском государственном краеведческом музее. Специалисты провели его антропологическую реконструкцию.

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