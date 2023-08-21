На Аляске нашли скалу – на ней невероятно много следов динозавров

Скала под названием «Колизей» находится в национальном парке и заповеднике Денали.

Исследователи обнаружили на Аляске утес, покрытый окаменелыми следами десятков динозавров. Такое ощущение, что животные каким-то невероятным образом ходили по отвесной вертикальной скале, хотя на самом деле виноват естественный геологический процесс.

Скала, расположенная в национальном парке и заповеднике Денали, сейчас достигает в высоту примерно 66 метров. Но около 70 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде, она представляла собой всего-навсего илистые отложения, окружающие окружали водопой. Это объясняет разнообразие отпечатков динозавров на скале: здесь следы и молодых, и взрослых особей, крупных и маленьких динозавров, травоядных и плотоядных, летающих и нелетающих – и как минимум одного тираннозавра.

Спустя долгое время после того, как динозавры хорошенько потоптались в этом районе, отложения поднялись и «повернулись» на бок, когда земля вздулась вверх во время столкновения тектонических плит, подобно тому, как капот автомобиля прогибается под силой столкновения. По данным Службы национальных парков, эта тектоническая активность была частью геологического потрясения, которое породило Аляскинский хребет длиной 966 километров возле национального парка Денали.

"Колизей" является частью еще более крупного скалистого обнажения. Скалы поднялись над землей в результате столкновения тектонических плит Фото: Patrick Druckenmiller

Исследователи прозвали это место «Колизеем» из-за множества динозавров, которые, вероятно, соседствовали друг с другом у кромки воды.

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«Когда мы впервые отправились туда, мы вначале ничего не заметили. Но при определенном освещении следы становились гораздо более четкими. Все были ошеломлены», – Дастин Стюарт, палеонтолог из Paleo Solutions и бывший студент Университета Аляски в Фэрбенксе.

При ближайшем рассмотрении команда поняла, что следы крайне детализированы. «Они прекрасны. Вы можете видеть форму пальцев ног и текстуру кожи», – сказал Стюарт.

В национальном парке Денали были обнаружены и другие следы динозавров, но находок подобного масштаба еще не было.

Кроме того, плита содержит окаменелые растения, пыльцу и моллюсков, а также следы, оставленные болотными птицами. Исследователи надеются, что эти находки помогут им «нарисовать» подробную картину экосистемы 70 миллионов лет назад.