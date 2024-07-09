На Аравийском полуострове нашли следы древних продвинутых сообществ

Они жили в регионе от 6,5 до 8 тысяч лет назад.

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Ученые обнаружили следы древних технологически развитых сообществ, живших на Аравийском полуострове около 6500-8000 лет назад. Исследования проводились в регионах Аль-Ула и Хайбар в Саудовской Аравии, где было изучено 431 каменное сооружение, из которых 62 были детально исследованы, а 11 раскопаны. Также были проведены раскопки на вулканическом плато Харрат-эль-Увайрид.

Эти постройки шириной от 4 до 8 метров были образованы концентрическими рядами больших камней и служили не только временными жилищами, но и местами для изготовления инструментов и приготовления пищи. В качестве крыши использовались обработанные шкуры животных. Анализ костей животных показал, что люди питались как одомашненными, так и дикими видами животных, а также выращивали местные и привозные растения.

Люди не оставались на одном месте, но периодически перемещались, разбирая и собирая свои жилища. Они проводили достаточно времени на каждом участке, затрачивая время и усилия, необходимые для добычи и обработки базальтовых блоков весом до одной тонны каждый. Это говорит о том, что они возвращались в эти места в течение сотен лет, если не более 1200 лет. Авторы исследования предполагают, что жители Харрат-эль-Увайрид представляли особую культурную группу, которая взаимодействовала со своими соседями на севере — регионе, включающем в себя современную Иорданию, Палестину и Сирию.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса в северо-западной части Синайского полуострова, на археологическом объекте Телль-эль-Фарма.