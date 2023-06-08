На берег выбросило обычного кита. Это оказалось древнее животное из легенд китобоев: никто его никогда не видел

Природа полна загадок – вот одна из них.

На побережье Аляски нашли мертвого кита, вначале его приняли за банального северного плавуна. Его еще называют северный берардиус, клюворыл Бэрда и дальневосточный бутылконос.

Обитает этот плавун в умеренных и субарктических водах, в северной части Тихого океана от Охотского моря до широты Южной Японии и Калифорнии. Вырастает, причем, в длину до 13 метров, клюворыл Бэрда – самый крупный представителем семейства клюворыловых.

Но изучив животное более внимательно, исследователи поняли, что что-то тут не так: выяснилось, что при длине в 7 метров (как раз размер молодого плавуна) у обнаруженного морского обитателя – пожелтевшие от времени и источенные зубы. То есть он стар!

Были и другие странные детали: тело мертвого кита темнее, чем у северных плавунов; отличалась и форма спинного плавника. В род входит еще южный плавун: это животное обитает в умеренных водах Южного полушария. По размеру он, в принципе, подходит – они вырастают до десяти метров. То есть, по-идее, если допустить, что по каким-то причинам кит из Южного полушария заплыл на Аляску, то находка могла бы относиться к этому виду плавунов. Но нет!

Однако анализ ДНК показал, что найденное морское млекопитающее – представитель нового, неизвестного ранее вида плавунов. Исследователи напомнили, что у местных рыбаков существует легенда о существовании темного дельфина — он получил прозвище «ворон».

Китобои в 1940 годах также сообщали о встречах с этим животным. Но достоверных фактов до наших дней не дошло. Японские специалисты провели анализ останков трех особей, погибших у Хоккайдо, по описанию похожих на «ворона», но данных оказалось недостаточно, чтобы сделать полноценные выводы.

Продолжая свое расследование дальше, международная группа ученых рассмотрела останки дельфинов в музеях и других научных организациях по всему ареалу северного плавуна. В результате исследователи установили генетическое сходство с японскими образцами.

Кстати, еще одного «кита-ворона» нашли в школе на острове Амакнак – на Аляске: его череп висел на стене.

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Череп плавуна. Фото: Michelle Ridgway

Остается непонятным – где в глубинах океана плавают эти легендарные существа? И плавают ли? Живыми их никогда не видели.

И сколько еще неизвестных созданий живут на нашей планете – и никак с нами не пересекаются?