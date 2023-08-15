На дне балканского озера обнаружили древнюю деревню

Дома там стояли на сваях, теперь ученые пытаются понять, почему местные жители выбрали именно такой тип строительства.

Под бирюзовыми водами Охридского озера ученые обнаружили то, что может быть остатками одного из самых ранних оседлых сообществ в Европе. Археологи считают, что на участке албанского берега озера около 8000 лет назад располагалась деревня, состоящая из домов на сваях: древнейшая прибрежная деревня в Европе из тех, что обнаружены на сегодняшний день.

Радиоуглеродный анализ этого места датирует его периодом между 6000 и 5800 годами до нашей эры.

«Эта деревня на несколько сотен лет старше, чем самые ранние известные озерные поселения в Средиземноморье и Альпах», – Альберт Хафнер, профессор археологии из Бернского университета Швейцарии.

До этого открытия древнейшие подобные деревни были обнаружены в итальянских Альпах – они датируются примерно 5000 г. до н.э.

Хафнер и его команда швейцарских и албанских археологов провели последние четыре года на раскопках в Лине на албанской стороне Охридского озера, которое находится на гористой границе Северной Македонии и Албании.

Считается, что в обнаруженном поселении проживало от 200 до 500 человек. Их дома были построены на сваях над поверхностью озера или в районах, которые регулярно затоплялись поднимающимися водами.

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«Чтобы защитить себя, жителям пришлось вырубить лес», – Альберт Хафнер.

Охридское озеро является одним из старейших озер в мире – оно существует уже более миллиона лет.

С помощью профессиональных дайверов археологи работали на дне озера, часто обнаруживая окаменелые фрагменты дерева и ценные куски дуба. По словам албанского археолога Адриана Анастаси, анализ годичных колец поможет команде реконструировать быт жителей этого района, предоставляя «ценную информацию о климатических и экологических условиях» того периода.

«Чтобы изучить структуру этого доисторического места, не повредив его, мы проводим очень тщательное исследование, двигаясь очень медленно и очень осторожно. Построить деревню на сваях было невероятно сложной задачей, и важно понять, почему эти люди сделали такой выбор», – Адриан Анастаси.

Ученые предполагают, что деревня зависела от сельского хозяйства и домашнего скота в качестве пропитания.

«Мы нашли различные семена, растения и кости диких и домашних животных», – рассказал Илир Джепали, албанский профессор археологии, работавший на месте раскопок.