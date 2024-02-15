авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На дне Балтийского моря нашли древнюю каменную стену

Фото: Jacob Geersen et al., PNAS

3D-модель небольшого участка стены

Сооружение находится на глубине в 21 метр и состоит из 1670 камней.

На дне Балтийского моря, примерно в 9,7 километрах от города Рерик (Германия), археологи при помощи водолазных групп и автономного подводного аппарата обнаружили древнюю каменную стену длиной около одного километра. Сооружение находится на глубине в 21 метр и состоит из 1670 камней. Как отметили ученые, валуны выровнены почти идеально, поэтому их природное происхождение «считается маловероятным».

«Против этого говорит методическое расположение множества мелких камней, соединяющих большие неподвижные валуны», — рассказал доктор Якоб Герсен, старший научный сотрудник Института исследования Балтийского моря Лейбница в Германии.

Специалисты предполагают, что стена, найденная на дне Балтийского моря, может быть частью древних охотничьих сооружений.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили остатки дороги, которая пряталась под слоями морской грязи у южного побережья Хорватии. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024