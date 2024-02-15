На дне Балтийского моря нашли древнюю каменную стену

Сооружение находится на глубине в 21 метр и состоит из 1670 камней.

На дне Балтийского моря, примерно в 9,7 километрах от города Рерик (Германия), археологи при помощи водолазных групп и автономного подводного аппарата обнаружили древнюю каменную стену длиной около одного километра. Сооружение находится на глубине в 21 метр и состоит из 1670 камней. Как отметили ученые, валуны выровнены почти идеально, поэтому их природное происхождение «считается маловероятным».

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«Против этого говорит методическое расположение множества мелких камней, соединяющих большие неподвижные валуны», — рассказал доктор Якоб Герсен, старший научный сотрудник Института исследования Балтийского моря Лейбница в Германии.

Специалисты предполагают, что стена, найденная на дне Балтийского моря, может быть частью древних охотничьих сооружений.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили остатки дороги, которая пряталась под слоями морской грязи у южного побережья Хорватии.